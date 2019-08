VIDEO: ‘Que Dios me los cuide. Nadie nos quitará Jalisco’ advierte CJNG

Recientemente en redes sociales ha circulado un video el cual es presuntamente grabado por El Mencho, donde aparecen fuertemente armados integrantes del CJNG; en la grabación el cártel hace diversos anuncios, primero se deslindan de las matanzas ocurridas en Michoacán, posteriormente acusa al Gobernador de Jalisco por supuestamente romper un acuerdo y finalmente envía un mensaje al presidente de México.

En la grabación se observa 27 hombres presuntos miembros del CJNG fuertemente armados, con uniformes tipo militares y encapuchados, así mismo en el centro aparece un hombre también con el rostro tapado, quien se presume es el Mencho y lee un mensaje.

Aseguran que ellos no hacen daño a la población

El CJNG aseguran que ellos no roban, extorsionan, secuestran po realizan cobro de piso a la ciudadanía sino, por lo contrario la protegen, así mismo se deslinda de las casas de seguridad donde se han encontrado personas muertas en Jalisco, además menciona:

“El gobernador Enrique Alfaro, es el único que puede decirles de quién son esas casas de seguridad y esos muertos”

'El gobernador interesado en quitarles territorios'

De acuerdo con El Mencho y el CJNG las casas de seguridad pertenecen a Martín Coronel, alias ‘El Águila’ y a Esteban Rodriguez, conocido como ‘El Güerito’ los dos supuestamente protegidos por el gobernador, pues aseguran que es él quien quiere quitarles sus territorios al CJNG

“Alfaro el único interesado en querer quitarnos el estado para entregárselo a estas personas, cosa que creo imposible, ya que pronto se descubrirá su teatro y mentiras”

El CJNG y el Mencho aseguran que nadie les quitará sus territorios

Antes de finalizar el video, El Mencho, asegura que nadie le quitará Jalisco, ni los estados que ya ha conquistado, así mismo pide a los medios de comunicación no involucrar al CJNG en crímenes en los que no están involucrados.

“Lo que sí les voy a dejar muy claro es que, ni ‘El Águila’ ni ‘El Güerito’ y mucho menos el gobernador Alfaro me quitará el estado de Jalisco, los estados que tengo conquistados y mucho menos los que estoy peleando. Nunca nos hemos metido con los medios de comunicación, siempre les hemos dado su respeto, simplemente les pedimos lo mismo, que no nos involucren en cosa que no tenemos nada que ver”

Video de: Linea 911 Facebook