VIDEO: “Me lastimaron mucho”: joven es violada dos veces la misma noche por “taxista”

VIDEO: “Me lastimaron mucho”: joven es violada dos veces por “taxista”

Osiris de 19 años vivió uno de los peores momento de su vida el pasado viernes 26 de julio, pues cuando salió de su trabajo para dirigirse a su casa fue violada en dos ocasiones al parecer por un falso chofer de Uber.

Fue a través de un video publicado por la joven donde narró su testimonio, ocurrido en calles de Guadalajara, Jalisco.

Pidió un Uber para llegar rapido a su casa

Osiris señaló que salió de trabajar, pero quería llegar rápido a su casa, por lo que usó la aplicación de uber para solicitar el servicio de Taxi, después de unos minutos un automóvil se acercó con las mismas características, pero ella se percató que las placas no coincidían por lo que el falso chofer de uber le dijo que la plataforma está presentando algunas fallas, por lo que ella finalmente subió al vehículo, donde minutos después fue asaltada y violada en dos ocasiones.

La joven indicó que después de varios minutos a bordo de la unidad el chofer se detuvo por una calles oscura.

“El sujeto agarra el volante, fuerte y toma un respiro, al momento de voltear me dice ‘ya valiste verga, dame todo lo que traigas, cartera, teléfono, tarjetas’. Me pidió mis contraseñas de las tarjetas, yo no me rehusé porque me amenazó de muerte”

No pudo abrir las puertas para escapar

La joven se encontraba en el asiento trasero y aunque intentó abrir la puerta esta tenía seguro para niños, por lo que se vio acorralada, fue en ese momento que el sujeto se pasó a la parte de atrás y le exigió que le bajara la ropa y le practicara sexo oral.

“Me dice que le haga sexo oral, y yo quería llorar, él me dice que no podía llorar porque me iba a matar”.

Posteriormente el sujeto la agarró de la cintura, la sentó sobre él y abusó sexualemente de ella.

“Me empezó a violar, me lastimaba, me daba asco. Yo quería llorar, no podía. Era tanto asco, tanto miedo que tenía que no podía hacer nada por las amenazas que me hacía… me voltee para enfrentarlo y me dice ‘yo te estoy haciendo un favor, yo te estoy cogiendo, volteame a ver, bésame… ¿estoy guapo?’”.

Creyó que la pesadilla había acabado pero solo iniciaba

Después de abusar de la joven, el sujeto nuevamente condujo el vehículo, y aproximadamente 10 minutos después, cuando ella creyó que lo peor ya había pasado el sujeto nuevamente detuvo el vehículo, le pidió que le hiciera sexo oral y la sentó sobre él, lastimando a la joven.

“Empezó otra vez, me daba nalgadas, me lastimaba, me agarraba muy fuerte. Yo el dolor lo sentía, me dolía mucho… yo ya estaba en un shock, no sabía lo que me iba a pasar”

El papá de Osiri la seguía en tiempo real a través de su celular, fue entonces que inició una persecución por varias calles de Guadalajara, hasta que finalmente el sujeto chocó y la joven pudo salir del vehículo, mientras que el sujeto descendió de la unidad y huyó.

#Boletín | Capturan a presunto chofer de plataforma digital de vehículos señalado de violación pic.twitter.com/EMeckIqsb6 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) August 17, 2019

En el vehículo fueron encontradas pertenencias del sujeto

En el vehículo fue encontrado varias pertenencias, y gracias a su perfil de instagram se pudo revelar la identidad del sujeto

Así mismo en el automóvil se encontró semen del sujeto, una póliza y otros artículos que sirvieron como prueba y ayudaron a que el sujeto fuera detenido.

