VIDEO: Madre desesperada pide ayuda en redes sociales por su hija desaparecida en Querétaro

Fernanda Hernández Rivera, lleva desaparecida desde el 23 de diciembre de 2019, desapareció en la colonia San Francisquito, en la ciudad de Querétaro, motivo por el cual su madre ha publicado en redes sociales pidiendo ayuda para poder localizarla.

Mostrando tres retratos, y con lágrimas en los ojos, una desesperada madre pide ayuda a usuarios de redes sociales a través de un breve video, para localizar a su hija de 19 años de edad llamada Fernanda, quien desapareció en Querétaro el pasado 23 de diciembre.

“Ya no puedo. Desde el 23 de diciembre está desaparecida y no he sabido nada de ella. La necesito. Ustedes ayúdenme, apóyenme por favor para saber de mi hija”, dice la afligida mujer.

“A toda la ciudadanía, se lo pido por favor, que me ayude”, señaló.

Acorde con la mujer, Fernanda desapareció el lunes 23 de diciembre en la colonia San Francisquito, en la ciudad de Querétaro.

Al cuestionarle sobre qué le han dicho las autoridades, la mujer responde que nada: “No me han dicho nada. Yo soy la que ha estado investigando todo”.

La mujer afirmó que al no contar con el apoyo de las autoridades de Querétaro, ha tenido que acudir a la asociación civil “Desaparecidos Justicia Querétaro A.C.”, misma que le ha brindado asesoría y apoyo en su tarea de localizar a Fernanda.

“Le pedimos a toda la sociedad aquí en Querétaro que den “compartir”… Ella es Fernanda, es una joven madre de 19 años, su bebé la está esperando, su madre la está buscando desesperadamente. Le pedimos a todas las personas que nos ayuden a dar “compartir”.

VIDEO AQUÍ:

FERNANDA HERNÁNDEZ RIVERA, lleva desaparecida desde el 23 de diciembre 2019, desapareció en la colonia San Francisquito, en la ciudad de Querétaro, ayúdenme dando RT, su mamá, y su hijo, la esperan en casa. pic.twitter.com/7Rw1QdWLTm — Dulce��ℒℴ��ℯ�� ℰ������������ℴ. (@dulcesemiliaco) January 25, 2020

Trasciende que la cifra de personas desaparecidas en México aumentó al menos un 30 por ciento, señaló Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CBN).

Acorde al cálculo realizado con base a la última cifra oficial de 40 mil desaparecidos y estimaciones dadas por funcionarios, de un crecimiento de 30 por ciento, el número de personas desaparecidas ascendería al menos a 52 mil; sin embargo, las cifras oficiales se revelarán en los siguientes días.

