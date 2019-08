VIDEO: "Los Viagras" filtran fotos de presuntos integrantes del CJNG

Un video ha comenzado a circular por la web en diferentes redes sociales pues supuestamente la grabación muestra diferentes fotos de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación -CJNG- en el estado de Guerrero, dicho contenido presuntamente fue filtrado por "Los Viagras.

En el mencionado video, incluye un mensaje que amenaza a todos aquellos que puedan pertenecer al mencionado cártel. En las imagenes se puede ver a mujeres y hombres, quienes serían presuntos sicarios y "punteros" del CJNG en el municipio de Zirándaro, Guerrero.

"Aunque me reporten las páginas y las fotos para que Facebook me las borre, hijos de su pu** madre, como sea, ya los traigo a todos, perros. Yo no tendré compasión con nadie, perro. Agárrense porque va parejo, hijos de su pe** madre", se lee al inicio del texto.

La grabación de 34 segundos de duración fue compartido en la cuenta de Twitter @L4nd3t4. Día a día se puede observar con base en las noticias de violencia que la rivalidad entre ambos cárteles se ha tornado cada vez más violenta.

Cabe recordar que la semana pasada, fueron localizados 19 cuerpos colgados de un puente en Uruapan, Michoacán. Al parecer, los cadáveres pertenecían a miembros de "Los Viagras", pues estaban junto al siguiente mensaje firmado por el CJNG:

"Haz patria y mata a un Viagra".

A través de redes sociales fue difundido una grabación en donde hombres armados, quienes se identifican como miembros del cártel de "Los Viagras", viajan por caminos del estado de Michoacán dentro de una camioneta en donde se aprecia a varios sujetos atados de las manos y boca abajo en la caja del vehículo.

Segundos después en la misma grabación se observan los cuerpos de dichos jóvenes.

De acuerdo a versiones de medios locales, las víctimas que se ven en el video son originarios de la comunidad San Juan Nuevo, en Michoacán.

El pasado 28 de julio comuneros de dicha localidad bloquearon el acceso a la población para exigir a las autoridades su intervención para rescatar a tres jóvenes que fueron "levantados" por un grupo criminal.

En la grabación se ven a sujetos armados, uno de ellos pide a sus compañeros que saluden a la cámara.

– Saludos pa´ la cámara, puro viagra, se escucha decir al presunto sicario del mismo cártel que hace alusión.

-Puro viagra, puro viagra, le contestan los otros hombres que se encuentran cerca.

La siguiente escena que aparece son los tres cuerpos en la camioneta a los que están revisando los presuntos sicarios.

Según mensajes que el grupo criminal ha difundido por medio de redes sociales o narcomantas, las personas "levantadas" y asesinadas son integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización delictiva a la que le ha declarado la guerra en Michoacán.

La escena que conmocionó a México y el mundo.

