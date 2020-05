VIDEO: La Familia Michoacana llega a Morelos y anuncia una “limpia” en la zona

La Familia Michoacana llega a Morelos y anuncia una “limpia” en la zona

Mediante un video difundido en redes sociales, un grupo armado que dijo formar parte de cártel de La Familia Michoacana (LFM) anunció su irrupción en Morelos. Rodeado de sujetos con armas largas, un hombre que se hizo llamar comandante "Calimán" y retó a "Los Rojos" y a "El Señorón".

Con la consigna de “limpiar la basura que ya no sirve” irrumpió en el estado de Morelos un grupo armado que dijo formar parte del cártel de La Familia Michoacana. “Vengo a limpiar la basura que ya no sirve; todos los que quedan ahí de ‘Los Rojos’, para que sepan, se van a morir”, mencionó “El Calimán”.

“Ya he matado a varios; no les he dejado ni un mensaje, pero para que sepan, soy ‘El Calimán’, de La Familia Michoacana”. El sicario de LFM también mencionó que todo el sur del estado de Morelos es de su control y que esperaba que el ‘Señorón’ de la cara, pues ya llegaron al estado.

El comandante “Calimán” dijo responder a “Don Pescado” y “Don Fresa”, y que no era su intención tener problemas con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. “Vengo cumpliendo las órdenes de mi patrón ‘Don Pescado’ y ‘Don Fresa’; yo no vengo a robarle a la gente”.

La Familia Michoacana en Morelos

“Lo que es la Sedena, la Marina, las demás corporaciones, yo no quiero problemas con ustedes; yo sólo vengo a hacer mi trabajo”, concluyó el sicario, refiriéndose a “limpiar” la zona, pues en Morelos se encuentra el CJNG, uno de los principales enemigos de este cártel.

Hasta el año pasado, informes de seguridad ubicaban a La Familia Michoacana como una de las agrupaciones criminales que se disputaban el tráfico de droga en Morelos, pero este año su presencia había disminuido. Sin embargo, con este nuevo video las cosas podrían cambiar en los próximos días.

