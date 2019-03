VIDEO: Jorge "El mata novias" asesina a otra mujer; tenía dos hijos

Jorge "El mata novias" asesina a otra mujer; tenía dos hijos

La mamá de Campira brindó una entrevista a los medios de comunicación en donde narró cómo fueron los últimos días de la inocente mujer.

Comunicó que su hija le advirtió que su pareja tenía una apariencia "monstruosa"...

"Lo primero que me dijo Campira fue: no te vayas a dejar llevar por la finta, él se verá muy monstruoso, muy feo por tanto tatuaje, pero las apariencias engañan”, declaró Margarita, mamá de la víctima.

Jorge "El mata novias" asesina a otra mujer; tenía dos hijos

Según Excelsior, El 30 de diciembre del 2016, fue la última ocasión que Margarita y Campira pudieron platicar. Madre e hija acostumbraban a hablar dos o tres veces al día y escribirse constantemente.

Extrañamente el día 31 Campira jamás le contestó el teléfono a su madre así que un amigo de la familia acudió a su hogar para saber qué estaba pasando, en el lugar Jorge le dijo que estaba dormida, pero todo parecía muy sospechoso.

El 1 de enero del 2017, la madre de Campira decidió buscar al novio.

"Se me ocurrió mandarle whatsapp y me dijo ‘estoy lejos, ella está en la casa pero yo estoy lejos’. Entonces me empece a preocupar más…”

Los familiares decidieron ir a buscar a la casa personalmente, ahí fue que encontraron el cuerpo. Los primeros reportes indicaban que la mujer se había suicidado pues había olor a gas.

VIDEO:

La autopsia reveló que lo que la llevó a la muerte fue la asfixia por estrangulación además en las cámaras del vecindario se pudo distinguir que el culpable había sido Jorge.

Tras ocho meses de búsqueda el victimario fue ubicado en Guatemala, actualmente se encuentra preso en un penal capitalino...