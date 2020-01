VIDEO: Hombre es asaltado tras salir del banco y acusa a cajera de dar el “pitazo”

Un cuentahabiente de Santander en Veracruz fue asaltado tras salir la sucursal bancaria, sin embargo minutos después regresó al banco y reclamó a la cajera que lo atendió, asegurando que ella había dado aviso a los criminales, pues estos sabían la cantidad exacta que el hombre había retirado.

El hombre fue despojado de 76 mil pesos en efectivo, dinero que había retirado minutos antes.

El reclamo del hombre tras el robo

Fue a través de un video que circula en redes sociales que se observa el reclamo del hombre, quien enojado entra al banco con su celular, se dirige al área de cajas y le grita a la cajera, a quien acusó de ser cómplice de los criminales, pues asegura que ella les habría avisado del retiro de dinero. En el video se escucha al hombre decir:

"A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos. Sabían en qué bolsa me los metí. Tú fuiste la que me atendiste y me dijiste que esperara 5 minutos para darme billetes de 500. Tú le diste el pitazo a los rateros"

El hombre al parecer estaba seguro de que la mujer era cómplice, pues aseguró que ella era la única personas que sabía del dinero y la cantidad retirada, además indicó que la cajera le pidió “cinco minutos” supuestamente para darle billetes de 500 pesos, y cree que fue durante este tiempo que llamó a sus cómplices.

Asegura que la empleada dio el "pitazo"

En la grabación se puede observar como otra empleada se acerca y asegura que la cajera no se había levantado de su lugar, sin embargo el hombre pidió el apoyo de las autoridades.

"Voy con mi hijo y voy con mi esposa, nos pusieron la pinche pistola. Tú eres la que diste el pitazo y no es la primera vez que lo hacen en los pinches bancos. ¡Qué casualidad que me dijo que le diera los 76 mil pesos, exactamente los 76 mil pesos que tú me diste! Cómo saben que llevamos dinero?"

Tras lo ocurrido las autoridades ya se encuentran investigando los hechos, por su parte la cajera aún no ha respondido por lo ocurrido.

