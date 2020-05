VIDEO: Familia Michoacana amenaza al CJNG y al alcalde de Guerrero

Sicarios de La Familia Michoacana y Los viagras lanzaron un fuerte amenaza contra “Cornudos de la sierra” y el CJNG, asegurando que irán tras ellos e irán a verlos en sus “casas” en Guerrero.

Pero eso no es todo pues los sicarios de La Familia Michoacana acusan a Rafael M.R, presidente municipal de Coahuayutla, Guerrero, de estar relacionado con grupos criminales, asegurando que cobra a la gente que no debe nada y esta aliado con la policía estatal para que lo protejan, así mismo le lanzan una amenaza asegurando que “le llegó su hora”, no solo a él sino a las personas que lo apoyen, asegurando que llegaran hasta su casa.

VIDEO: Familia Michoacana amenaza al CJNG y al alcalde de Guerrero

Los sicarios de la Familia Michoacana y Los viagras aseguran que acabarán con todos aquellos que estén relacionados con “Los cornudos” y al CJNG a los cuales ya tienen ubicados.

Por si fuera poco los sicarios mandan un mensaje a la población, asegurando que ellos no le hacen daño a inocentes o gente que no debe nada, por ello les pide que no se relacionen con los grupos rivales.

Antes de Familia Michoacana y los Viagras, comandados por El Tony y el Inge. Cabe indicar que en este primer video aparece un grupo de hombres fuertemente armados y encapuchados, pero al parecer también cuentan con la presencia de mujeres, pues al inició se puede escuchar la voz de una mujer quien les da la indicación para iniciar con el discurso.

ZONA DE GUERRA COSTA GRANDE #GUERRERO VIDEO1



"LA FAMILIA MICHOACANA" UNIÓN "LOS VIAGRAS" MANDAN COMUNICADO P/"CUERNUDOS DE LA SIERRA" UNIÓN "CJNG"...



TAMBIÉN AMENAZAN DE MUERTE A ALCALDE...

Más tarde fue compartido un segundo video, que al parecer era continuación del anterior. En esta grabación las amenazas continuaron, pues sicarios de La Familia Michoacana enlistan varios nombres asegurando que irán tras ellos y no los perdonarán, pues irán a buscarlos incluso en sus casas.

En este segundo video de nueva cuenta se nota la presencia de una mujer, pues segundos antes de finalizar se le escucha riendo.

ZONA DE GUERRA COSTA GRANDE #GUERRERO VIDEO2



"LA FAMILIA MICHOACANA" UNIÓN "LOS VIAGRAS" MANDAN COMUNICADO P/"CUERNUDOS DE LA SIERRA" UNIÓN "CJNG"...



TAMBIÉN AMENAZAN DE MUERTE A ALCALDE...

Fue así como sicarios de la Familia michoacana y Los Viagras amenazaron a sus rivales, entre ellos a los “Cornudos” y al CJNG.