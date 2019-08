VIDEO FUERTE: Joven es quemado vivo en zona peleada por Los Chapitos y El Chapo Isidro

En Sonora continúan los enfrentamientos y guerra entre diversos grupos del narcotráfico; en esta ocasión el grupo criminal llamado La Barredora hizo una fuerte amenaza a cualquier persona que se atreva a pisar su territorio, el cual actualmente se disputan los “Los Chapitos“, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar Hijos de El Chapo Guzmán y Fausto Isidro Meza Flores también conocido como “El Chapo Isidro“.

Como muestra de que las amenazas no son simplemente palabras, presuntos miembros de La Barredora quemaron vivo a un hombre, las imágenes fuertes empezaron a circular en redes sociales, pues mediante un video se muestra el momento exacto en que presuntos sicarios de La Barredora le prenden fuego a un hombre vivo, al parecer perteneciente a un grupo rival, aunque no se precisa a qué grupo criminal pertenece.

Junto con el video circuló un mensaje en el que señalan que eso les pasará a las personas que decidan colaborar con los de “Altar”, en el mensaje se puede leer:

“Atención gente de caborca, altar y pitiquito! Este es el segundo y último aviso! Quisimos estar tranquilos por que nos ofrecieron un trato de paz, pero a tan pocos días no lo respetaron, repetimos esta guerra no es con ustedes señores del ejercito mexicano, guardia nacional, policía federal, policía estatal y policía municipal! La guerra continua contra la gente de altar y esto no para! Gente que colabora para la gente de altar vallanse del pueblo antes de que lleguemos por ustedes, todos están en nuestras listas! No queremos taxistas ni ningún servicio público que venga de altar a caborca ni gente que venga hacer movimientos de dinero en copel tenemos todo bien monitoreado. Atte: La barredora a la orden 24/7”, (sic).

Cabe indicar que operando en Sonora, no solo se encuentra La Barredora, sino diversos cárteles como Los Salazar, grupo liderado por “Los Chapitos” y cuyo nombre se deriva del segundo apellido de los hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa, otra organización que se encuentra presente es la de “El Chapo Isidro“, cabe indicar que ambos grupos criminales formaban parte del Cártel de Sinaloa cuando este era liderado por El Chapo. Sin embargo tras la detención y condena del narcotraficantes estos grupos criminales se encuentran en rivalidad.

