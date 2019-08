VIDEO: Esta es la canción con la que El Chapo se habría despedido de Emma Coronel

A través de una cuenta de Instagram presuntamente de Emma Coronel, fue compartido un narcocorrido, el cual habla de su esposo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, y sobre la despedida del narcotraficante, ex líder del Cártel de Sinaloa hacia su amada.

La canción fue escrita por el famoso cantante de narcocorridos Mario “El Cachorro” Delgado, y se cree que es la canción con la cual el narcotraficante se habría despedido de su esposa, de su madre y de su familia.

Al inicio de la canción El Chapo se despide de su madre, María Consuelo Loera Pérez y del dolor de no volverla a ver.

“Ya me llevan a la cárcel no se si la vuelva a ver, madrecita de mi vida eso si me va a doler”