VIDEO: ‘Eres tu, asaltaste a mi hijo, no te hagas p..’ le grita papá a policía

En las calles de Toluca, una familia desató polémica, pues enfrentaron a un elemento de la policía que circulaba a bordo de una patrulla, pues lo identificaron como el agente que había extorsionado horas antes a su hijo.

Se indicó que un hombre, su esposa e hijo, caminaban por las calles, cuando se percataron del elemento policiaco a bordo de la patrulla marcada con el número 2527 y empezaron a gritarle, el padre de familia enseguida le reclamó por haber extorsionado y robarle a su hijo en la mañana con el pretexto de que el joven llevaba marihuana.

Al parecer horas antes el policía había detenido al hijo del señor, a quien extorsionó “sembrandole” marihuana, indicandole que si no le daba “mordida” se lo llevaría, pese a que el joven asegura que no cargaba la droga el policía amenaza con llevárselo, posteriormente lleva al joven a un cajero automático para que retirara dinero, el cual de acuerdo con los familiares del joven, el policía robo.

“Es este güey, grábalo, no te hagas pend… ¡Eres tú!! Este señor es un ratero. Le quitó dinero a mi hijo, lo llevó al cajero y le sacó dinero.”

Ante los constantes gritos y reclamos por parte del hombre, el policía no busca que hacer y únicamente pide que lo dejen orillarse, después comenta que el joven llevaba marihuana, sin embargo el padre del joven señala que de ser así se lo hubiera llevado al ministerio público en vez de robarle y llevarlo a un cajero automático.

“Eres un ratero, asaltaste a mi hijo, las cámaras te grabaron, no te hagas. ¿Si traía marihuana porque no lo remitiste? no le estas haciendo ningun bien, eres un ratero”