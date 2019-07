VIDEO: En ataque de locura comensal mata a repartidor y apuñala a dos meseras

De acuerdo con la información preliminar, el sujeto se encontraba al parecer bastante tranquilo desayunando con su esposa, en Ayotlan, Jalisco, cuando de la nada inició una discusión, provocando que el hombre se alterará, por lo que se paró de su lugar y de fue a la cocina, de donde tomó dos cuchillos y posteriormente lesionó a dos meseras del lugar.

Los comensales huyeron del lugar

Los demás comensales y personal del lugar al ver la reacción del hombre inmediatamente salieron del lugar, pues el hombre no dejaba de amenazarlos, lamentablemente en ese momento, un repartidor llegó al lugar por lo que el sujeto se dirigió hasta él y lo apuñaló hasta causarle la muerte.

Testigos de la aterradora escena dieron aviso a las autoridades, por lo que elementos de seguridad arribaron al lugar, sin embargo pese a la presencia de los policías el sujeto no se inmutó, por lo contrario también los amenazó y amagó a uno de los elementos con un cuchillo, hasta que finalmente uno de los oficiales disparó en la pierna al hombre, quien cayó al piso, pero no soltó los cuchillos, hasta que los oficiales le gritaron que las dejará fue que finalmente le sujeto no tuvo más opción y aventó las armas blancas.

Finalmente lo detuvieron

Discute con su esposa, mata a un repartidor y apuñala a dos meseras.. sucedió en Ayotlán, Jalisco. pic.twitter.com/CwSTQHSnsv — Ángel Salinas (@SalinasAngel) July 23, 2019

Pese a que el hombre fue esposado, este se encontraba bastante alterado no paraba de gritar y amenazar, así mismo indicaba que no porque estuviera pelón estaba loco, ni tampoco porque la droga que le dieron era mala.

“Tomé de la buena, pend… que es el maíz, el trabajo, el fruto de los hombres” aseguraba el hombre.

Luego de ser detenido el hombre recibió atención médica y posteriormente fue trasladado al Ministerio Público, para seguir con el proceso penal en su contra y con las investigaciones, esto por la lesión con arma blanca cometida a dos mujeres y el homicidio de un hombre en Jalisco.

