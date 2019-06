VIDEO; Confirman 5 lesionados en el ataque a policías estatales

Tres hombres y dos mujeres resultaron lesionados la noche de ayer en el cruce de las avenidas, La Luna y Cancún, mejor conocida como Las Torres, en el municipio de Benito Juárez, Cancún, cuando sujetos armados interceptaron a las víctimas y les dispararon en varias ocasiones.

De acuerdo a los primero informes, se supo que tres de los heridos son elementos de la Policía Quintana Estatal, un escolta y un joven que fue levemente herido mientras circulaba en su motocicleta por la zona, sin embargo éste último al ver que ya no estaban los delincuentes huyó del lugar para resguardar su vida.

Uno de los victimarios fue identificado como I. M. E., de 32 años, asignado como escolta, quien conducía la camioneta, mismo que resultó con graves lesiones, mientras que el copiloto G. A. G., de 36 años, es Policía Estatal, quien sufrió heridas por los fragmentos de bala y su estado de salud es reportado como estable.

La mujer identificada como C. C. C., de 31 años, fue lesionada y se encuentra delicada en su estado de salud y su compañera, A. Y. P. C., de 22 años, quien está embarazada, con cinco meses de gestación, fue reportada como estable.

Los presuntos responsables iban a bordo de un vehículo blanco que en el interior de la unidad había alrededor de tres hombres, que con armas largas y cortas atacaron a los oficiales para después huir con rumbo desconocido.

Mientras que el joven que fue herido de manera circunstancial fue identificado como L. C. N. A., de 26 años, quien recibió un disparo en uno de sus brazos y también se encuentra estable; hasta el momento las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para tratar de dar con el paradero de los presuntos culpables.