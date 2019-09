VIDEO: Cárteles usan a niños sicarios y los MATAN después de 7 meses

Cárteles usan a niños sicarios y los MATAN después de 7 meses

Lamentablemente en México se escuchan cada vez más casos de “Niños sicarios” menores reclutados por el crimen organizado a quienes enseñan no solo a vigilar y traficar sino también a asesinar a rivales.

La mayoría de las veces los cárteles del narcotráfico aprovechan la situación precaria en la que viven los menores, ofreciéndoles comida y lujos para que se incorporen a la organización criminal, propuesta que muchas veces es aceptada por los menores, sin imaginar que sus vidas se convierten en infiernos formando parte de los cárteles.

En muchas ocasiones son asesinados a los 7 meses

Cabe indicar que los niños son usados por los grupos criminales debido a los vacíos legales, pues al ser menores de edad las penas a las que se enfrentan al ser capturados suelen recibir condenas mínimas.

Se ha señalado los niños sicarios que son reclutados por cárteles en promedio son torturados y ejecutados a los siete meses de entrar a la organización criminal, por lo que son llamados “sicarios desechables”.

De acuerdo con Radio Fórmula, un joven cuya identidad se reservó, contó su historia, narrando que sus padres o abandonaron, luego su esposa y sus hijos también se fueron de su lado, cuando vió una publicación en Facebook de un trabajo, en el cual debía sembrar marihuana de tal forma se unió a la lista del narcotráfico, sin imaginar los que venía y el terror que vivía.

“Ellos te dicen que después de los tres meses tú vas a bajar, si quieres volvías, pero no, no me dejaban, al que se iba lo mataban”

Asesinan a rivales y a sus compañeros

Por lo que no es nada fácil salirse de la organización crimial.Y aunque la “vacante” era para sembrar el joven fue enlistado para ser sicarios, le enseñaron y pronto lo obligaron a asesinar a sus rivales, incluso a sus compañeros de “trabajo”.

Aseguró que sus superiores lo tenían como esclavos incluso los usaban para que los nuevos integrantes practican.

“Dije han de venir estos batos a rescatarme, a lo mejor si vienen, no pierdo las esperanzas de que esos batos los que se decían compañeros, los que se decían hermanos […] no volvían, nunca me apoyaron, todo fue lo contrario, te dejaron abajo”.

Término en la cárcel, lo mejor que le puso pasar

Tras formar parte de organizaciones criminales, el joven terminó tras la reja, siendo quizás esta una de las mejores cosas que le pudo haber pasado tras involucrarse con los narcotraficantes, por lo que aconseja no dejarse llevar por los lujos del narcotráfico.

“Lo que hay en el Facebook, ahí son puros sicarios de fantasía, puros sicarios de papel, porque ahí sales dañado psicológicamente […] piensen un millón de veces antes de agarrar un trabajo de estos”

Señaló el joven en una entrevista para el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, respecto a la situación que vivió al entrar al mundo del narcotráfico.

