VIDEO: CJNG responde a La Familia Michoacana ejecutando a 2 de sus miembros.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana pelean distintos territorios por el trasiego de la droga, principalmente de cocaína de Sudamérica, así como para la distribución hacia Estados Unidos y Europa; también como lugares clave para la producción de metanfetaminas y marihuana.

Ambos grupos del crimen organizado han protagonizado mensajes en video que circulan a través de redes sociales en donde se amenazan, delimitan su territorio, y hasta presumen sus "buenas acciones" como recientemente lo han hecho distintos cárteles mexicanos haciendo entrega de despensas en todo el país.

Ahora, el turno fue del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) responder ante los videos difundidos por La Familia Michoacana (LFM) de la ejecución de dos jóvenes a quienes acusaban de pertenecer al CJNG, en el municipio de Zirándaro, en el Estado de Guerrero.

CJNG responde a videos de La Familia Michoacana ejecutando a dos de sus integrantes

En dos videos que circulan en redes sociales, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) revela a dos integrantes de La Familia Michoacana ejecutados, mutilados y listos para ser supuestamente devorados.

El material audiovisual registra la voz de un miembro del CJNG quien apunta hacia un cadáver que apenas se puede ver diciendo: “Para eso me gustaban”. Y mientras mueve el equipo que registra los hechos señala: “Aquí está su **** muerto… Hasta trabajo me dan… Con ese mismo me lo voy a tragar ‘oirta”.

El Vampiro y El Faco son los integrantes del CJNG que se identifican en el video difundido donde se muestra a dos miembros de La Familia Michoacana abiertos por la mitad mientras los criminales del grupo criminal sentencian: “Vamos hacer un pozole”, con los cadáveres de sus antagónicos.

En los videos difundidos dicen: “...y ójala se entierren solos, porque la neta hasta trabajo me dan”. También advierten: “Pa que vean… así sean comandantes, sean lo que sean van pal’ pozo “. Asimismo, graban un tatuaje que delata un apellido de uno de los integrantes de la Nueva Familia Michoacana.

VIDEO AQUÍ:

ZONA DE GUERRA #GUERRERO #MICHOACAN #EDOMEX VIDEO1#ZIRANDARO "CJNG" RESPONDE A VIDEOS DE "LA FAMILIA MICHOACANA" EJECUTANDO, MUTILANDO Y CANIBALIZANDO A 2 DE SUS INTEGRANTES... pic.twitter.com/vKBwP0Cm67 — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) May 17, 2020

ZONA DE GUERRA #GUERRERO #MICHOACAN #EDOMEX VIDEO2#ZIRANDARO "CJNG" RESPONDE A VIDEOS DE "LA FAMILIA MICHOACANA" EJECUTANDO, MUTILANDO Y CANIBALIZANDO A 2 DE SUS INTEGRANTES... pic.twitter.com/a9MbsMRzbh — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) May 17, 2020

Te puede interesar: NARCOS: Cártel Nueva Plaza, el grupo criminal que amenazó con destruir al CJNG

“Así les va pasar a ustedes también” advierten los integrantes del CJNG como respuesta a los recientes videos difundidos por sus rivales, los cuales se suman a una extensa lista de amenazas y asesinatos entre estos cárteles mexicanos.