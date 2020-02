VIDEO: Bañado en sangre asesino confiesa como mató y destazó a su esposa

Luego que fuera detenido presuntamente por asesinar y descuartizar a su esposa un hombre narró cómo se dieron los hechos en la CDMX.

Bañado en sangre y con una venda en la cabeza el hombre identificado como Francisco R., narró a las autoridades como asesinó a su esposa de apenas 25 años de edad, para posteriormente descuartizarla y arrojar sus restos en el drenaje que se encontraba cerca de su casa en la CDMX.

El sujeto fue detenido el pasado domingo 9 de febrero cuando se encontraba dentro de su casa, se dijo que tras cometer el asesinato el hombre se comunicó con su ex pareja a quien le confesó que había matado a su actual esposa.

Tras la aterradora llamada la mujer de inmediato colgó y dio aviso a las autoridades, por lo que elementos de la policía se trasladaron al lugar de los hechos.

En una entrevista el hombre aseguró que es ingeniero civil, pero no tiene un trabajo fijo, así mismo contó que mató a su esposa Ingrid de 25 años de edad, luego que tuvieran una discusión, el sujeto asegura que ella se enojó porque él “andaba tomando”.

El hombre aseguró que tras la discusión la mujer lo amenazó con matarlo y fue ella quien primero lo atacó con un cuchillo de cocina en la cabeza, así mismo indicó que tras ver que su pareja no había podido matarlo decidió atacar, privandola de la vida y descuartizando el cuerpo para poder deshacerse de ella y que nadie se diera cuenta.

“Me dijo que me iba a matar, me enterró un cuchillo (en la cabeza) y le dije, pues de una vez, pero no pudo, luego yo le hice todo eso”