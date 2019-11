VIDEO: Audios reales de la asesina de Selena Quintanilla

La conversación que tuvieron agentes del FBI con Yolanda Saldivar, mejor amiga de la artista Selena Quintanilla y al mismo tiempo su asesina, minutos después de haber cometido el crimen, fueron revelados además de que se presentaron fotografías inéditas de ese momento.

Fue Univisión el medio quien hizo publica esta conversación entre Yolanda y el agente de la Unidad de Negociación del FBI, Larry Young, donde confianza por primera vez haber disparado contra Selena Quintanilla. Este intercambio de palabras se hace cuando Yolanda estaba encerrada en una camioneta Pick up de la marca GMC de color roja, donde permaneció más de nueve horas y media.

La intención de Yolanda era quitarse la vida con el mismo revolver con el que asesinó a la cantante, incluso, esta arma ya la había cargado para dispararse, pues argumentaba que podría soportar vivir con las criticas de la sociedad por haber asesinado a Selena Quintanilla.

“Me quiero matar pero no puedo, no merezco vivir, mira lo que le he hecho a mi mejor amiga. Escuché en el radio que Selena ya murió y yo la maté”, recalcó.