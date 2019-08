VIDEO: Aparece ‘La Loca’; se deslinda del ataque al bar “El Caballo Blanco” y dice temer por su vida

Aparece ‘La Loca’; se deslinda del ataque al bar “El Caballo Blanco” y dice temer por su vida

En horas recientes comenzó a circular en redes sociales un video donde habla, presuntamente, Ricardo Romero Villegas, alias ‘La Loca’, a quien las autoridades del estado de Veracruz señalan como uno de los autores materiales del ataque al bar “El Caballo Blanco”, ubicado en la ciudad de Coatzacoalcos, hecho que ha dejado 26 personas muertas y 11 heridos.

De acuerdo con información de las autoridades, ‘La Loca’ es presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en esta ciudad de Veracruz, y que fue detenido en dos ocasiones en menos de un mes, sin embargo, quedó en libertad unas horas después de su captura.

Se deslinda del ataque

La grabación dura aproximadamente un minuto con 22 segundos. No se aprecia del todo el rostro de ‘La Loca’, ya que donde se encuentra no hay mucha iluminación. En momentos se logra escuchar un ruido similar al que hace un metal siendo arrastrado en el suelo.

Lo poco que se logra observar es que ‘La Loca’ viste una playera de un equipo de futbol –al parecer de la selección de Alemania-, idéntica a la que llevaba puesta en una de sus detenciones, según se puede apreciar en fotografías que fueron filtradas de ese momento.

Quien dice ser Ricardo Romero, alias ‘La Loca’ saluda a la cámara y menciona que en ese momento iba despertando, pero le causó asombro saber que era buscado por las autoridades estatales y federales por el atentado que ocurrió en el Bar El Caballo Blanco, pues reiteró que a la hora de los hechos estaba en su casa.

Asimismo confirmó que en el mes pasado fue detenido por agentes federales en dos ocasiones, que le acusaban de narcotráfico y huachicol, refirió que en esas ocasiones fue golpeado por los uniformados, hasta que le fracturaron una costilla.

“Buenos días. Para decirles que me encontraba durmiendo y me levanto y me entero que me están buscando por un atentado que hubo en Caballo Blanco anoche. Quiero que sepan que no fui yo”.

Temo por mi vida y la de mi familia

“La neta es que yo me tuve que ir de Coatza porque me detuvieron los navales dos veces el mes pasado; dos veces me metieron droga y huachico, me torturaron, me quebraron la costilla. Me tuve que ir porque me dijeron que pa’ la próxima me iban a matar.

“Temo por mi vida y tuve que sacar a mi familia de ese lugar para estar bien y en paz”, señaló.

Ricardo remató el video haciendo un llamado a las autoridades federales y estatales a realizar bien las investigaciones, “no nomás agarren a cualquiera para decir las cosas”.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha fijado postura en relación a esta grabación, por lo que se desconoce si el sujeto que aparece en el video es ‘La Loca’ u otra persona.

