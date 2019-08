VIDEO: ‘Al que se baje lo regreso a plomazos’ Asaltan combi a punta de pistola en Edomex

VIDEO: ‘Al que se baje lo regresó a plomazos’ Asaltan combi a punta de pistola en Chalco

Los asaltos en Chalco, Estado de México no paran, de nueva cuenta pasajeros del transporte público fueron víctimas de amantes de lo ajeno, un trío de sujetos a bordo de una combi que a punta de pistola roban las pertenencias de las personas a bordo.

El asalto fue registrado por la cámara de seguridad instalada en la combi, cuyo video fue difundido más tarde en redes sociales por el usuario @peligro en whatsapp, donde se muestra como los tres hombres llevan a cabo el atraco, luego de hacerse pasar por pasajeros.

VIDEO: ‘Al que se baje lo regresó a plomazos’ Asaltan combi a punta de pistola en Chalco, Edomex

En la grabación se observa lo que podría ser un día normal a bordo de un combi, algunos pasajeros revisando sus celulares y otros más durmiendo, esperando llegar a casa, sin embargo de un momento a otro todo cambia. En el video se pude ver como uno de los criminales, vestido con una chamarra verde, guarda su celular, posteriormente saca un arma de fuego y la detona, lanzando un disparo al techo, para amenazar a los usuarios.

“A ver hijos ya chingaron a su madre, cámara todos, carteras, celulares, todas sus cosas. Pasa tu telefono, no te pases de verga” grita el criminal.

Así mismo un sujeto robusto, con gorra, que se encuentra en frente del primer delincuente, se une a él, se levanta de su asiento y empieza a exigirles a los pasajeros sus carteras y celulares, mientras que le pide al chofer que apague las luces internas de la combi.

VIDEO: ‘Al que se baje lo regresó a plomazos’ Asaltan combi a punta de pistola en Chalco, Edomex

El chofer obedece la instrucción de los criminales, pero la cámara tiene luz infrarroja por lo que se sigue observando la acción de los criminales, es en ese momento que aparece el tercer delincuente con gorra, quien también se levanta de su asiento, para arrebatarles las pertenencias a los usuarios del transporte público.

VIDEO: ‘Al que se baje lo regresó a plomazos’ Asaltan combi a punta de pistola en Chalco, Edomex

No conformes con ello, los criminales no paran de amenazar a los pasajeros, a quienes les dicen que si deciden bajarse o hacer algo, ‘los van a regresar a plomazos’. Así mismo indican al chofer que no baje a nadie de la combi, hasta que ya estén lejos.

Te puede interesar: VIDEO: Hombre salta de una combi en movimiento durante asalto en Naucalpan, Edomex

Afortunadamente tras este asalto cometido en la combi de transporte público, por tres sujetos, ninguna persona resultó herida, aunque sí dejó pérdidas materiales y gran impotencia, pues con esto queda demostrado que el Estado de México (Edomex) sigue enfrentándose a una ola de delincuencia, donde los asaltos a unidades de transporte público en Chalco, no paran.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos