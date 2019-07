“Uno por un hijo es capaz de hacer lo que sea” Emma Coronel asegura que no guarda rencor

Luego del juicio al que se vio sometido “El Chapo” donde declarado culpable por más de 10 cargos relacionados al narcotráfico, así como al pago de 12 mil 600 millones de dólares, Emma Coronel, para la revista Proceso, detalló cómo lo vivió.

Nada le sorprendió en el juicio

La esposa de “El Chapo” indicó que sin bien en el juicio salieron a relucir cosas que ella no sabía, nada le sorprendió.

Aunque sin duda fue triste escuchar lo que habían declarado en contra de “El Chapo”, ya que muchos se suponía que eran sus amigos o conocidos, Emma aseguró que no le guarda rencor a nadie.

No le guarda rencor ni a su compadre

Indicó que ni siquiera tiene rencor en contra de quien en su momento fue su compadre y gran amigo del narcotraficante Dámaso López, quien declaró en el juicio de “El Chapo”

La esposa del narcotraficante durante la entrevista indicó que no lo juzga, pues desconoce los motivos que llevaron a Damasco a atestiguar:

“Sé que no fue encantado de la vida. No sé qué le prometieron, tal vez cosas para su hijo, y uno por un hijo es capaz de hacer lo que sea. Por eso yo no los juzgo ni tengo rencor para nadie, ni me tomo nada personal, porque yo no sé cómo la están pasando ellos o que los llevó a tomar esas decisiones”

Se siente culpable por lo que le pasó a su familia

Fue durante la misma entrevista que Emma Coronel indicó que se siente culpable por las cosas que le han pasado a su familia.

“He visto tantas cosas que le han pasado a mi familia… También están presos mi papá y hermano mayor, y yo me siento responsable porque están ahí solo porque son mi familia y soy la esposa”

