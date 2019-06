Universitaria cumple tres meses desaparecida en Michoacán… ¿La has visto?

Nilda Rosario Francisco de la Cruz, una joven universitaria de 23 años de edad, originaria de la Ciudad de México, cumplirá este mes de junio tres meses de haber desaparecido en el municipio de Morelia, Michoacán.

La joven estudiaba la carrera de Médico Veterinario en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desapareció el 18 de marzo, después de salir de la Casa del estudiante, en Morelia, Michoacán.

El 26 de marzo, la Fiscalía General del Estado activó la Alerta Alba ante la denuncia de desaparición que hizo el padre de la joven, Fortunato Francisco, quien recientemente declaró que la Fiscalía está siendo omisa para la localización de su hija.

El 10 de abril, Francisco exhortó a la comunidad en general de Morelia a que si tenían información sobre su hija la dieran a las autoridades. “No tengan miedo, no se les va a involucrar en ningún problema legal. Lo único que quiero es encontrar a mi hija, es mi prioridad”, dijo.

Cuando se cumplieron dos meses de la desaparición de la Nilda, su padre, amigos y familiares realizaron una protesta frente al Palacio de Gobierno de Michoacán, donde Fortunato Francisco aseguró que ya tenían a un sospechoso, con base a las investigaciones y declaraciones que por su propia cuenta emprendieron.

“No puedo entender que a dos meses no tengamos ni un indicio de la desaparición de mi hija y es algo que a mí de repente sí me molesta porque ellos (la Fiscalía General del Estado) trabajan con base en lo que nosotros les estamos dando, ni los jueces ni la fiscalía han procedido, ¿qué están esperando?, pues no sabemos”, reclamó.

De acuerdo con la fiscalía estatal, la búsqueda de la estudiante sigue activa.