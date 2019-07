Tras las rejas de por vida ¡El Chapo a CADENA PERPETUA!

Tras un largo juicio que duró 11 semanas El Chapo finalmente conoció su sentencia, este miércoles 17 de julio, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue condenado a cadena perpetua, por lo que ahora deberá de pasar el resto de su vida en prisión, encerrado en una de las cárceles de mayor seguridad de Estados Unidos.

“El Chapo” Guzmán fue declarado culpable de los 10 delitos de los que era acusado por ser el líder del Cártel de Sinaloa, ya que de acuerdo con las investigaciones, traficó gran cantidad de cocaína a estados Unidos en las últimas tres décadas por lo que finalmente fue condenado a cadena perpetua.

El Chapo vivirá aislado

Tras recibir cadena perpetua El Chapo ahora podría ser enviado a Colorado, al penal ADMAX Florence, donde se encuentran criminales de “alta peligrosidad” bajo un aislamiento total. Esta prisión también es conocida como ‘La Alcatraz de las Rocosas”, o la “Supermax” y en ella se encuentran los presos, terroristas y espías más peligrosos del mundo.

Cabe indicar que en esta prisión el Chapo enfrentará el resto de su vida encerrado 23 horas al día, y aislado de cualquier persona.

A ‘El Chapo’ le negaron que se repita el juicio

Recordemos que a pesar que la defensa de El Chapo pidió dos veces que se repitiera el juicio, el juez se opuso pues afirmaba que las pruebas para la sentencia eran contundentes.

Durante la audiencia realizada este miércoles el Chapo habló y aseguró que fue tratado de forma inhumana, pese a ello los jueces no se tentaron el corazón y finalmente le condenaron a cadena perpetua, por lo que ahora es posible que ni pueda abrazar sus hijas con quienes no tiene contacto desde hace un tiempo, así mismo no podrá recibir cariños por parte de su esposa Emma Coronel.

Tampoco su madre lo podrá ver y es que recordemos que en días pasados la madre de ‘El Chapo’ Consuelo Loera, le envió una carta a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, esto para solicitarle una visa humanitaria y para pedirle que se haga justicia por su hijo El Chapo Guzmán.