Tirador de Texas advirtió la masacre en Snapchat

Este sábado se perdió la tranquilidad en El Paso, Texas, Estados Unidos esto luego que las autoridades fueran alertadas del terror que se presenciaba debido a un tiroteo en conocido centro comercial.

Uniformados locales recibieron el llamado de auxilio en el que habían reportado que había un supuesto atacante el cual se ubicaba entre las calles Hawkins y Gateway East del estado referido anteriormente.

Un joven de aparente ascendencia hispana, publicó horas antes en la red social Snapchat lo que podría ser una advertencia sobre el terrible ataque ocurrido por varios tiradores en la zona de Cielo Vista en El Paso.

El usuario de la referida red sociale Gmade_A1 subió a su cuenta una par de fotografías donde muestra una arma larga y una arma corta, con la invitación de “Quien quiere venir a Cielo Vista con Nosotros?”

“Who down to come to cielo vista with us?”