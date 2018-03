Terapeuta ataca a niño con autismo para disciplinarlo

Un terapeuta ataca a niño de siete años con autismo para supuestamente disciplinarlo, ahora el hombre es acusado a las autoridades por la madre del niño.

El video que compartió en Facebook la madre del niño de siete años se ve a la terapeuta atacando al menor de edad supuestamente para disciplinarlo.

La directora de la Asociación Civil IMAD dio a conocer que las autoridades serán las que determinen si existieron heridas por parte de la terapeuta.

La organización afirma que todo se trató de una reacción estricta de la terapeuta.

Mientras tanto, la directora explicó que la terapeuta fue despedida desde aquel entonces y que está en la mejor disposición de atender a las demandas, aunque también señaló ser víctima de amenazas o agresiones en internet.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si el mejor presta heridas de gravedad, cuál es su estado de salud o desde hace cuánto tiempo es víctima de maltrato por parte de la terapeuta.

La madre escribió en Facebook

"COMO MADRE SE LOS PIDO" El día 27 de febrero en el Instituto IMAD ubicado en Isabela Catalina #503 Colonia San Sebastián en Toluca.

Entregue a mi hijo que va una vez a la semana a esta institución por qué tiene Disfasia del lenguaje y trastorno sicomotor. La Lic. Susana Hernández Rios agredió físicamente y verbalmente a mi hijo, como se puede apreciar en el video lo somete torciéndole las manos y golpeándolo en el estómago, afortunadamente yo alcancé a escuchar su llanto y como pude entre y lo encontré aterrado, cabe mencionar que mi hijo no logra hablar y solo la señalaba a la Lic. Susana Hernández como su agresora. También acusó a la Lic. Cinthia de la Cruz Hernández por no hacer nada y quedarse con los brazos cruzados.

Me dirijo a ustedes para compartir y logremos que no vuelva a pasarle a ningún Niño! Ya que el médico legista confirmó las lesiones.

Yo confié en esta institución para que me hijo saliera adelante nunca imaginé lo que estaba pasando.

Ya se levantó una demanda en su contra. Les agradezco de antemano su ayuda.