Teme por su vida y la de su hijo; su violento ex esposo salió de la cárcel

El miedo y la angustia se han apoderado de una joven madre de apenas 23 años de edad, pues su violento ex esposo acaba de salir de la cárcel y le ha enviado amenazas de muerte a ella y a su pequeño hijo.

Stephanie denunció por redes sociales ser víctima de violencia y de fuertes amenazas de muerte por parte de Yamel, su agresivo ex esposo. El hombre fue acusado de ser cómplice de desfalco a la UAN, y estuvo un largo tiempo tras las rejas, ahora ha salido de la cárcel y según la mujer el hombre los tiene amenazados.

Yamel, es el nombre del violento sujeto que ha mantenido a la familia preocupada por su seguridad, según Stephanie está sufriendo violencia y hostigamiento en su casa, en el trabajo y cuando camina por la calle.

La madre señala que desde que eran una pareja “estable” y vivían juntos el sujeto ya era violento con ellos, y tras salir de la cárcel las agresiones y las amenazas han subido de nivel, por lo que actualmente vive preocupada por su vida y la del menor.

La madre del niño y ex esposa del sujeto pide de manera desesperada ayuda y protección para su hija, pues vive con el temor de que a ella y al pequeño de tan solo seis años de edad les pase algo.

La joven de 23 años asegura que su agresor recientemente salió de la prisión, luego de haber sido culpado por ser cómplice del desfalco a la UAN. Stephanie denuncia la violencia y hostigamiento que sufre en su casa, trabajo e incluso en la calle.

Te puede interesar: Asesinan a periodista en Tepic, Nayarit

Se dice que ya hay una orden de alejamiento en proceso, sin embargo ella asegura que eso no lo detendrá pues el ex preso es una persona sumamente violenta que no mide las consecuencias de sus actos y no se toca el corazón.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos

Mira más información: NOTA ROJA