Televisa: Entrevista con un jefe de sicarios "arrepentido"

Despierta con Loret de Televisa tuvo acceso a una entrevista con un ex jefe de sicarios del Cartel de los Rojos, las declaraciones del hombre dejan helado a cualquiera pues habló detalladamente de cómo fue creciendo en el crimen organizado y las atrocidades que realizó.

Un mecanismo de horror es el que emplean los sicarios para apoderarse del control de plazas y el poder que le correspondería al estado.

¿Javier, cuándo inicias en la actividad criminal?

- A los 16 años, con el Cartel de los Beltran Leyva, un amigo me hizo la invitación, entré como halcón. Me pagaban 4 mil pesos a la quincena, después subí de puesto a tienda (vendedor de droga) y años más tarde a sicario.

¿Tuvo algún adiestramiento como sicario?

- Me fui a Acapulco seis meses y me enseñaron a matar y a destazar gente. Levantábamos gente de la contra y poníamos a cierto grupo de personas a destazarlo, si veíamos que uno de ellos no podía llevar a cabo los actos, los matábamos y con ellos practicábamos. Nos hacían comer carne humana, era un requisito para ver que no tenías miedo a tu enemigo.

¿Qué pasa después de esos seis meses?

- Me regresé a Acapulco a vender droga porque nos hacía falta gente hasta que los federales me secuestraron tres días, me fueron a aventar a un cerro y fue ahí donde yo pedí permiso para retirarme.

¿Qué pasa cuando regresas a Morelos?

- Estuve tranquilo un rato hasta que "la maña" de Morelos se enteró que estaba de regreso y me incorporé de nuevo al crimen organizado.

