Supuestamente identifican a mujer sin vida hallada en un pozo de Cancún

Tras darse a conocer la ejecución de dos personas y que fueron halladas en el interior de un pozo en la Región 226 de Cancún, hoy se supo que una de las víctimas es mujer y que fue identificada por el hermano.

De acuerdo a los primeros informes el hombre desde días atrás se encontraba desesperado porque no sabía donde se encontraba su hermana, el hombre se identificó con el nombre de Roberto C. G., quien acudió a la Fiscalía de Quintana Roo para reportar la desaparición de la mujer, quien responde el nombre de Adela C. G.

Extraoficialmente, se habla que el hermano comenzó a investigar entre los amigos de su hermana y se topó con un hombre, quien le dijo que un sujeto conocido como “El zapatero" la había matado, junto a la pareja sentimental de Adela y que los cuerpos de ambos los había tirado en un pozo.

Luego de esa noticia el hombre se movió a la dirección que le fue dado por el amigo de la occisa y fue en la Región 226, calle 100 en un área verde encontró los cuerpos en estado de putrefacción; tras el hallazgo de inmediato dio aviso a las autoridades, sin embargo hasta ese momento no se sabía si se trataba de ella.

Se supo que el primer cuerpo que sacaron se trataba de una dama, la cual portaba un vestido rojo con manchas de rojas, tez clara, estatura aproximada 1.50 metros, mientras que el segundo se trataba de un hombre de tez morena, estatura aproximada de 1.60 metros, quien vestía pantalón negro y cinturón negro.

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía de Quintana Roo para tratar de dar con el paradero del presunto culpables, aunque de igual modo la autoridad no ha confirmado si el responsable corresponde al nombre antes mencionado, pero las averiguaciones continúan.