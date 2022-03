Sujetos violan a mujer en grupo en Coahuila

Un mujer fue victima de abuso sexual en Coahuila, pues un grupo de sujetos la violaron en grupo. Ante lo ocurrido la mujer acudió a casa de su ex esposo para pedir ayuda.

De acuerdo con la información preliminar los hechos se registraron el pasado domingo 20 de marzo, alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando los servicios de emergencia recibieron un reporte en la calle de Palacio de Justicia y Alameda Zaragoza que alertaba sobre una mujer que presentaba una hemorragia en su parte íntima.

Se informó que la mujer de 39 años de edad llegó a casa de su ex esposo a pedir ayuda, porque un grupo de sujetos la atacaron y violaron en grupo. Fueron la ex suegra y ex cuñada de la mujer quienes llamaron a la ambulancia.

Autoridades de Coahuila ya investigan el caso

El delito de violación es penado con cárcel

La víctima lleva un año y dos meses separada de su ex esposo y los parientes de éste dijeron que desde entonces dejaron de ver a la mujer.

Paramédicos atendieron a la víctima y una ambulancia de Bomberos se la llevó a la clínica dos del Seguro Social. Hasta el momento la mujer no ha dado más detalles de sus agresores.

Mientras tanto autoridades de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) y del Grupo Violeta de la Policía Municipal acudieron a tomar conocimiento.

¿Cuántos años le dan a una persona por abuso?

Autoridades ya investigan el caso

Comete el delito de violación quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a veinte años.

En la categoría de delitos sexuales se encuentran contemplados los siguientes 9 subtipos de delito: Abuso sexual, acoso sexual, corrupción de menores, hostigamiento sexual, incesto, otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, rapto, violación equiparada y violación simple.

En el caso de la mujer de Coahuila ella fue victima de violación, presuntamente cometida por un grupo de sujetos.

