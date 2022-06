Sujeto mata a niña de 3 años porque era “muy escandalosa”

En Tizapán El Alto, Jalisco, un sujeto mata a niña de 3 años porque la consideraba “muy escandalosa”, la bala letal fue en la frente cuando la pequeña se encontraba afuera de su domicilio.

El asesino identificado como Jaime "N", de 82 años, quedó detenido, pero también atacó al padre de la menor, a quien también le disparó y solo resultó con un rozón de bala cuando falló el tiro.

Sujeto mata a niña de 3 años

Horrible caso se dio en Tizapán El Alto, Jalisco, cuando un octogenario disparó contra una niña.

El padre de la menor, Jorge, declaró como el sujeto mata a niña de 3 años. Jaime fue quien se acercó a él para dispararle en dos ocasiones, uno en la mano y otro en la cabeza, pero tras su frustración de haber fallado se acercó a la niña para accionar el arma en su cabeza.

En ese momento, Jorge dijo que aún estando herido y ver abatida a su pequeña, enfrentó al sujeto para que el resto de los niños, que en ese momento se encontraban cerca jugando pudieran alejarse del peligro.

“Me disparó y me erró, aquí traigo el rozón y se me arrimó y como vio que erró, se le arrimó a la niña y le dio a la niña, pues a mí ya me había dado en la mano (...) Nada más volteé para atrás y miré a mi niña y como que agarré más fuerzas”, dijo el padre.

Cuando Jorge se lanzó sobre Jaime "N" logró detenerlo y evitar que asesinara a otro menor; a su vez, el resto de pequeños se escondieron, mientras que los vecinos salieron a ayudar tanto a los niños como a encarar al agresor quien luego del incidente solo entró a su casa hasta que llegó la policía.

Bestia mata a bebé por “escandalosa”

Un sujeto mata a niña de 3 años y hiere a su padre con un arma de fuego.

Cuando los elementos de seguridad y paramédicos llegaron a las calles Lauro G. Caloca y Francisco Dávalos Flores, se supo que la menor, de nombre de Priscila, murió por un impacto de bala en la frente. Mientras el padre recibió atención médica para sus heridas.

Los hechos donde un sujeto mata a niña de 3 años, sucedieron el pasado viernes, por lo que el cuerpo de la pequeña Priscila fue velado en su casa el domingo para después sepultarla en el cementerio de Tizapán el Alto. Jaime "N" está detenido y en espera de una sentencia por homicidio.

