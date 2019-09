Sujeto le agarra la “NALGA” a mujer en el metro y es exhibido

A través de redes sociales empezó a circular un video que ha causado mucha indignación, pues de nueva cuenta se ve reflejado el acoso sexual al que se ven sometidas miles de mujeres día a día en las calles y en el transporte público.

Presuntamente todo inició cuando un joven pasó junto a una mujer y le agarró el glúteo, situación que como era de esperarse hizo enojar a la mujer, quien sin pensarlo mucho decidió confrontarlo.

Un joven agarró el glúteo de la mujer

Presuntamente la mujer viajaba en el metro de la ciudad de Monterrey, cuando el sujeto le agarró el glúteo.

La mujer identificada como Michelle Álvarez publicó la grabación en redes sociales, donde narra que los hechos se registraron cuando ella iba saliendo de la estación Cuauhtémoc, cuando un joven aprovechando que había mucha gente, le agarró los glúteos a la mujer. En el video se escucha a la mujer decir:

“Déjenme contarles lo que me pasó hace rato en el metro... Iba saliendo de Cuauhtémoc y cómo ya saben hay un chingo de gente, salgo del vagón, camino unos pasos y siento un agarrón de nalga, no me rozó ni fue accidente, sentí su mano agarrando mi pompi entonces volteo a ver quién.”

Así mismo la joven compartió un hilo a través de Twitter, donde contó la terrible experiencia que vivió, en la grabación se escucha como la mujer le reclama al hombre a quien le recrimina: “Eres un grosero, estoy hasta la verga de weyes como tú”

Déjenme contarles lo qué me pasó hace rato en el metro...

Déjenme contarles lo qué me pasó hace rato en el metro...

Iba saliendo de cuauhtémoc y cómo ya saben hay un chingo de gente, salgo del vagón, camino unos pasos y siento un agarrón de nalga, no me rozó ni fue accidente, sentí su mano agarrando mi pompi entonces volteo a ver quien

Tras grabar el video la joven salí de la estación del metro, donde se encontró con su papá quien al enterarse de lo ocurrido entró a la estación y golpeó al joven, mientras que elementos de seguridad al ver lo ocurrido detuvieron los golpes, tomaron datos del padre de la mujer y se llevaron al joven presunto acosador por faltas.

