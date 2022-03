Sujeto ataca con un machete a su esposa e hijo en la Alcaldía GAM de la CDMX

Un hombre atacó con un machete a su esposa y a su hijo luego de una discusión ocurrida en su predio, localizado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información preliminar, la mañana del jueves 24 de marzo, el hombre identificado como “Miguel”, de 46 años de edad, empezó a discutir con su esposa Edith, de 49 años, sin embargo la discusión subió rápidamente de tono, el sujetó tomó el arma blanca y atacó a la mujer.

El hijo de la pareja Jonathan N., de 14 años de edad, al ver lo ocurrido intentó defender a su mamá y alejarla de su padre, pero el sujeto completamente enojado lo atacó del mismo modo.

Policías de la CDMX atendieron el reporte

Elementos de seguridad detuvieron al hombre que atacó a su esposa

Tras el ruido y los gritos los vecinos salieron a ver qué ocurriría y de inmediato alertaron a las autoridades. Elementos policíacos arribaron al lugar de los hechos, así como paramédicos, quienes de inmediato auxiliaron a los heridos y los trasladaron al hospital para tratar sus heridas.

En el lugar de los hechos policías detuvieron al sujeto y lo trasladaron a las instancias correspondientes para el debido proceso. Mientras tanto personal de emergencia indicaron que las víctimas están fuera de peligro, pero sufrieron lesiones expuestas.

Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual la pareja habría empezado a pelear. Los hechos se registraron en el interior de un predio localizado en la calle Tláloc, colonia Castillo Chico, de la alcaldía mencionada.

¿Qué es la violencia intrafamiliar?

Miles de familias sufren violencia familiar en México

La violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso de familiares o una pareja íntima, como un cónyuge, ex cónyuge, novio o novia, ex novio o ex novia, o alguien con quien se tiene una cita.

Un claro ejemplo de violencia intrafamiliar se registró en el alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México (CDMX), donde un hombre atacó con un machete a su esposa a hijo.

