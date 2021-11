Sujeto abusa sexualmente de sus cinco hijos y lo dejan libre en Querétaro

En Querétaro un caso de abuso sexual infantil está causando gran indiganación, pues se reveló que un sujeto que presuntamente abusó de sus cinco hijos, todos menores de edad, fue detenido pero más tarde puesto en libertad condicional, tras pagar una “leve" fianza.

Fue Guadalupe Pulido, abuelo de los niños, quien ha dado múltiples vueltas y denunciado ante las autoridades buscando justicia para sus nietos. La mujer reveló que el padre de los menores abusó de ellos y a pesar de ello logró salir bajo fianza, pagando 5 mil pesos por cada menor del que abusó.

La historia de esta mujer y sus nietos se reveló en un encuentro por el Día de la Lucha Contra el Abuso Infantil. Ahí la abuelita reveló todo el proceso que ha enfrentado desde que demandó al padre de los menores, cuyas edades oscilan de entre 18 meses de edad hasta los 7 años. La mujer denunció que poco han hecho las autoridades pese a las múltiples denuncias.

“Ustedes que están en sus instituciones les llegan muchos casos y prefieren ignorarlo, prefieren decir ‘usted les ha metido todo eso en la cabeza a los niños’ porque eso es lo que yo viví. Yo lloraba cuando salía y pensaban eso de mí, en todas las instituciones, todas me fallaron. Nosotros a veces nos íbamos caminando a la agencia, vueltas y vueltas, y no hicieron su trabajo como debió de haber sido”. Cabe indicar que un estudio reciente reveló que los delitos sexuales contra menores en México aumentaron un 87%

Buscan la detención del sujeto en Querétaro

Los niños presuntamente abusados tenían entre uno y siete años de edad

La mujer reveló que sus nietos fueron amenazados para no decir nada, además su padre los obligan a fumar marihuana. Cabe indicar que pese a que son cinco casos de abuso al sujeto solo se le dictó libertad en cuatro casos, ya que de la pequeña de año y medio “no hubo testigos”.

La abuelita explicó que en la calle o con otras personas el sujeto aparenta ser amable, pero en casa él era un “monstruo” como los propios niños lo describen.

La presidenta de asociación Corazones Mágicos, Fernanda Lazo Payró, ha indicado que están buscando las herramientas jurídicas para lograr que el sujeto sea detenido, pues dejó ver la negligencia de la juez al pasar por alto los antecedentes penales de robo calificado y agresiones sexuales del sujeto.

¿Qué es el abuso sexual infantil?

Este es un delito que es penado en México

De acuerdo con la UNICEF, el abuso sexual ocurre cuando un niño, niña o adolescente es utilizado para la estimulación sexual de su agresor/a. Abarca a toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño/a o adolescente entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo, haya o no contacto físico.

El abuso sexual infantil es un delito grave, por ello resulta indignante que el sujeto de Querétaro recibiera libertad bajo fianza tras abusar de sus cinco hijos.

