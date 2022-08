Sueños truncados de Andrea, víctima de feminicidio por parte de su ex novio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FG) consiguió prisión vitalicia para Cristopher Bryan Álvarez Paniagua por el feminicidio de su novia Andrea Salgado.

Tuvo que pasar un año y cinco meses para que, la familia de la joven de 21 años tuviera justicia por el delito ocurrido en marzo de 2021 en el Hotel Rey Poeta.

La madre Angela Salgado volvió a escuchar la manera cruel en la que su hija Andrea falleció, pero esta vez el final de la lectura de la investigación fue diferente, pues un juez con sede en Nezahualcóyotl dicto prisión para su feminicida.

¿Qué pasó con Andrea y su novio en el 2021?

El 28 de marzo de 2021, la víctima y el feminicida acudieron a un hotel ubicado en la colonia Metropolitana, Segunda Sección, donde él la estranguló y posteriormente huyó. Tras llevar a cabo las indagatorias por el delito de feminicidio y realizar diversas entrevistas a familiares de la víctima, se solicitó una órden de aprehensión en contra de este sujeto.

Cristopher Bryan Álvarez Paniagua fue detenido por policías municipales quienes lo presentaron ante el agente del Ministerio Público. Posteriormente fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

El sujeto recibió prisión vitalicia y le fueron fijadas multas, aunado a que sus derechos políticos y civiles quedaron suspendidos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que ha obtenido siete sentencias de prisión vitalicia por el delito de feminicidio.

Andrea, víctima de feminicidio, no podrá realizar sus sueños

“Ella era una niña hermosa por fuera pero también por dentro", asegura su mamá.



Andrea amaba a los animales, en especial a los gatos, dejó la escuela con la ilusión de ayudar a su madre con los gastos, pero también con la finalidad de comprar alimento para darle a los gatos y perros sin hogar.

Su madre la motivó para que siguiera estudiando y junto con una amiga empezaría sus clases de Medicina Veterinaria en julio del mismo año en el que falleció.

“Yo le había comentado, Andrea no puede solamente alimentar a los perros y gatos de la calle tú ya viste que los gastos veterinarios son caros estudia para que puedas ayudarlos de otra forma no te digo que pongas un albergue pero sí que por lo menos los esterilices".

Un día llegó y me dijo mamá yo no te voy a poder ayudar con todos los gastos porque me voy a meter a estudiar veterinaria y estaba muy contenta, añadió.

Pero ya no pudo cumplir ese sueño, fue truncado por Cristopher, una persona a la que ella ayudó a ser mejor, pues incluso le buscó un trabajo y también lo ayudó a disminuir su manera de tomar. Por estos hechos, Cristopher Bryan Álvarez Paniagua purgará su condena en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Bordo y deberá pagar una reparación del daño material por un millón 300 mil pesos.

