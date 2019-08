Sube a 26 los muertos del ataque a bar “El Caballo Blanco” en Veracruz

26 personas fallecidas y 11 gravemente lesionadas, es el saldo reportado al momento por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, tras el ataque al bar “El Caballo Blanco”, perpetrado la noche del martes en la ciudad de Coatzacoalcos.

Anoche, tras reportarse el ataque armado al centro nocturno ubicado en la colonia Palma Sola, la dependencia confirmó la muerte de 23 personas, de los cuales 8 son mujeres y 15 del sexo masculino. Además 13 personas fueron trasladadas a diferentes hospitales para su atención médica.

Pero esta mañana, la FGE de Veracruz informó que el número de víctimas mortales ascendió a 26, de los cuales 10 son mujeres y 16 hombres, por lo tanto, el número de personas lesionadas baja a 11 que continúan recibiendo atención médica en hospitales del Sector Salud.

Sube a 26 los muertos del ataque a bar “El Caballo Blanco” en Veracruz

‘La Loca’, presunto responsable

La Fiscalía y el gobernador de Veracruz, anunció también que tienen identificado a uno de los autores materiales del ataque al bar “El Caballo Blanco”; el sujeto es identificado como Ricardo “N”, alias ‘La Loca’, quien en julio había sido detenido y 48 horas después quedó en libertad.

En el comunicado informó que la FGE colabora con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) en la realización de peritajes colegiados en materia de incendios y explosiones; ingeniería y criminalística.

ABSOLUTAMENTE FALSO QUE RICARDO "N" ALIAS “LA LOCA”, HAYA ESTADO A DISPOSICIÓN DE LA FGE; FUE LA FGR QUIEN CONOCIÓ DEL ASUNTO Y DETERMINÓ SU SITUACIÓN JURÍDICA

*Una tragedia no debe de utilizarse para distorsionar hechos ni confundir a la opinión públicahttps://t.co/QtlOT0kUpk pic.twitter.com/EtErhXzYOO — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) 28 de agosto de 2019

Te puede interesar: IMÁGENES FUERTES: ¡Masacre! Ataque armado a table dance deja 23 MUERTOS en Veracruz

Finalmente el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que este hecho no quedará impune, "así como en Minatitlán dimos con los responsables, el artero crimen de hace unos momentos en Coatzacoalcos no quedará impune. En Veracruz no se toleran ya a los grupos delictivos", escribió en Twitter.

Dale CLICK en la estrella de Google News y síguenos