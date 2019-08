“Soy aquel que le peleó al gobierno y que le sobran huev…”: el corrido a ‘El Mencho’, líder del CJNG

En la narcocultura, es común que los narcotraficantes pidan a reconocidos músicos –principalmente del género grupero- realicen una canción donde hablen de sus actividades y logros, pero también puede suceder que los artistas realicen las composiciones por gusto propio. Algunas de estas canciones han resultado ser grandes éxitos.

‘El jefe de jefes’, es como se le conoce a Miguel Ángel Félix Gallardo, y existe una canción con el mismo nombre interpretada por el grupo Los Tigres del Norte, quienes han sido protagonistas de otros narcocorridos.

Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, también le han dedicado varias canciones; así se puede continuar la lista de los narcotraficantes que tienen sus canciones.

El corrido de ‘El Mencho’

Hace unas semanas “salió a la luz” la canción dedicada a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien se ha convertido en el hombre más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos.

El cártel que lidera ha sido considerado como uno de los más sanguinarios, el cual ya tiene presencia en la mayoría de los estados de la República Mexicana, en Estados Unidos y otros países.

La canción es interpretada por Lenin Ramírez; en la letra señala el progreso que tuvo ‘El Mencho’ ya que salió de Michoacán para convertirse en un narcotraficante más importantes de México, además de resaltar que ha sido el que ha encarado al gobierno mexicano.

“Si me respetan respeto, si no para que les cuento les doy muerte. Soy michoacano, de allá le vengo chingando desde hace mucho tiempo. Soy un hombre de trabajo, de palabra y no me rajo, yo soy Mencho.

“Soy aquel que le peleó al gobierno y que le sobran huevos, soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno. Soy aquel que a punta de balazos se ganó el respeto”, dice la letra de la canción.

Esta no es la única canción que han escrito en torno al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que “Los plebes del rancho” como “Jesús Ojeda y sus parientes” compusieron temas sobre Nemesio Oseguera.

El tema de ‘Soy Mencho’, se ha escuchado en las últimas grabaciones que se han difundido en redes sociales donde aparecen presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en los que también se observan convoy de camionetas modificadas para enfrentar a los grupos antagónicos.

