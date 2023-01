“Soy ‘El Raton’” el narcocorrido de Ovidio Guzmán

Grupo Firme tiene el polémico narcocorrido de Ovidio Guzmán llamado “Soy ‘El Ratón’” ya que su protagonista es uno de los hombres más buscados por los Estados Unidos.

El narcocorrido narra diferentes episodios de la vida pública de Ovidio Guzmán, quien está ligado a las operaciones del Cártel de Sinaloa.

Inclusive narra el momento en que Ovidio Guzmán fue cuando el Ejército capturó al narco y luego lo dejaron libre por orden de Andrés Manuel López Obrador.

El narcocorrido de Ovidio Guzmán

En un párrafo menciona donde Ovidio Guzmán se disculpa por el ‘Culiacanazo’.

“Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán hijo de ‘El Chapo’, soy hermano de Alfredito y de Archivaldo y por cierto me disculpo por lo del ‘Culiacanazo’. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero, pa’ que sepan que yo no conozco el miedo. Un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno”, dice una parte de la canción, donde señala que Ovidio Guzmán se disculpó.

Aunque el líder de Grupo Firme dijo que no grabará el narcocorrido, este fue creación de Código FN, pero se volvió tendencia luego de que Eduin Caz se aventó un ‘palomazo’ y uno de sus seguidores grabó el momento.

Te puede interesar: Esto se sabe del ataque armado en Culiacán

“Soy El Ratón”, el narcocorrido de Ovidio

El Ratón es Ovidio Guzmán.

El narcocorrido de Ovidio Guzmán fue interpretado en TikTok por una mujer identificada como sicaria de ‘La Chapiza’, ella cantaba la versión que interpretó Eduin Caz de Grupo Firme.

El video es una serie de grabaciones donde el grupo bautizado como ‘Los Cazadores’ realiza operativos de vigilancia contra fuerzas de seguridad y rivales.

En el video del narcocorrido de Ovidio Guzmán se ve a la joven pistolera apuntando su fusil contra un vehículo del Ejército mexicano, mientras porta un uniforme militar en todo momento y menciona que ha participado en los enfrentamientos contra la Barredora de Caborca, la cual opera en el estado de Sonora, en la frontera entre México y los Estados Unidos.

"¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!"