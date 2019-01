"Solo soy un estorbo", niña se suicida el día de Reyes

niña se suicida el día de Reyes

Una niña de 10 años se suicidó el Día de Reyes, este acto ha dejado conmocionado a la población de Aguascalientes, pues la menor de edad dejó una carta póstuma escribiendo a detalle la situación que la orilló a quitarse la vida.

Carta póstuma

La carta decía lo siguiente:

“Queridos Santos Reyes, solo quiero pedirles que mi mami sea la mujer más feliz del mundo, después de que yo ya no esté, ya que solo soy un estorbo y desgracia en su vida desde que nací, pues fui la causa de que mi papá se marchara de mi casa. Espero algún día te acuerdes de mí y en el cielo por fin me abraces...

"Te quiero mucho, mami"

Creo que el mejor regalo de reyes es que yo me quite la vida, pues siempre me decías que ojalá y nunca hubiera nacido. Te quiero mucho, mami. Sé que los reyes no existen, pero yo te doy este gran regalo”.

Reacciones de la gente:

"Esa carta me hizo llorar sentí su dolor de la nena de cómo ella se sentía maldita sea esas madres que prefieren a un hombre", dijo Berenice Guerrero, usuaria de facebook.

La menor fue encontrada ahorcada dentro de su domicilio.

La Dirección General de Investigación Pericial confirmó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento. El cuerpo de la niña fue levantado y llevado al Servicio Médico Forense.

NOTA TREND:

La foto de Emma Coronel que jamás pensó que se filtraría