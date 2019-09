Solo hay “cárteles de niños y mujeres” en Tepalcatepec, aseguran

Juana Reyes, integrante de Consejo Municipal del Estado, aseguró que en el Municipio de Tepalcatepec, Michoacán, sólo existen "los cárteles de niños y mujeres que quieren vivir en paz y recuperar su libertad", esto luego de la marcha que se llevó a cabo en contra la violencia que se está registrando en la región.

Recordemos que desde el último mes, presunto integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CDJN) han intentado entrar a la región usando la violencia física y armas de fuego, esto presuntamente para apoderarse del territorio e ir tras El Abuelo.

Solo hay “cárteles de niños y mujeres” en Tepalcatepec, Michoacán, aseguran

La llegada del CJNG ha desatado enfrentammientos

Como era de esperarse la llegada del CJNG a la región ha desatado múltiples enfrentamientos, en los que no solo han participado autoridades policiacas y el Ejército Mexicano, sino pobladores que han tapado las entradas para frenar al CJNG y defender a la población.

Solo hay “cárteles de niños y mujeres” en Tepalcatepec, Michoacán, aseguran

En una entrevista para Grupo Fórmula, Juana Reyes, señaló que aún no se sabe con claridad las condiciones en la que trabajarán los elementos policiacos, pero que "ya hay patrullajes” y pueden estar al menos un poco más tranquilos. También señaló que la marcha ha servido para que la población sea escuchada y las autoridades hagan algo al respecto.

"La marcha que tuvimos ayer sirvió, al parecer fuimos escuchados (...) ojalá ya se arregle esto que compete al gobierno, y poder seguir con la paz y que podamos regresar a nuestros trabajos"

Aseguran que El Abuelo no está relacionado con el CJNG

Solo hay “cárteles de niños y mujeres” en Tepalcatepec, Michoacán, aseguran

Así mismo la mujer aseguró que los pobladores de Tepalcatepec, no están luchando contra el CJNG, únicamente se están defendiendo de los constantes ataque que reciben, también señaló que Juan José Farías, mejor conocido como El Abuelo, no tiene nexos ni nada que ver con los grupos criminales o el CJNG.

Te puede interesar: Con narcocorrido de El Abuelo muestran FUERTES IMÁGENES de enfrentamientos en Michoacán

Solo hay “cárteles de niños y mujeres” en Tepalcatepec, Michoacán, aseguran

"El abuelo es una persona de trabajo, tiene ganado y empresas de queseras, ¿qué quieren de él? no lo sabemos, pero quienes lo acusan de delincuente que nos lo demuestran, no van a encontrar nada aquí, no hay ningún cartel y que vengan a investigar"

Dale clic en la estrella de google news y síguenos