Soldado es detenida por robar un comercio de la Miguel Hidalgo, CDMX

Una joven fue detenida por elementos de seguridad luego que entrara a una tienda e intentara robar al salir con artículos de bebé sin pagarlos, hechos que se registraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, de la CDMX.

De acuerdo con la informes de la Policía de Investigación, los hechos se registraron el pasado lunes 20 de enero, en una tienda localizada en Periférico, a la altura de la colonia el Periodista, de la CDMX.

Descubrieron que era una soldado de la CDMX

Tras realizar la detención los agentes se llevaron una gran sorpresa, pues al investigar los antecedentes de la joven se percataron que se trataba de Alicia Yamilete, de 21 años de edad, quien se desempeña como una soldado auxiliar archivista, de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con la información preliminar la joven intentaba robar alimento y fórmula para bebé, juguetes, libros, e incluso cepillos, al ser detenida y cuestionada la soldado aseguró que no tenía dinero para comprar los artículos, por lo que no tuvo otra opción que robarlos.

Tras ser detenida cometiendo el robo en la tienda de la Miguel Hidalgo, en el CDMX, la joven fue denunciada ante las autoridades y posteriormente detenida por agentes de seguridad.

Así mismo agentes de Investigación, descubrieron que la joven pertenece a la Dirección General de Seguridad Social de la Sedena, pero eso no impidió que fuera puesta bajo disposición del Ministerio Público en Miguel Hidalgo 5, de la CDMX.

Aunque no ha sido confirmado por las autoridades,se cree que la soldado es la madre de un bebé, quien al no contar con el dinero para comprar la comida para su hijo optó mejor por robarla, lamentablemente las cosas no salieron como ella esperaba, pues fue sorprendida y entregada a las autoridades.

Hasta el momento se desconoce si la mujer seguirá formando parte de las fuerzas especiales y de seguridad de la CDMX.

