Skater Mario Sáenz se defiende tras ser acusado de asesinar a su novia

El skater mexicano Mario Sáenz de 29 años de edad fue acusado el pasado mes de septiembre del asesinato de su novia Victoria Salas y ahora salió a defenderse tras las acusaciones de ser él quien privo de su vida a su novia.

En un video que publicó en YouTube, el skater Mario Sáenz afirma que ha presentado las pruebas pertinentes ante las autoridades para comprobar que él no estaba con su novia Victoria Salas de 23 años en el momento de su asesinato.

El video que publicó Mario Sáenz en YouTube lo hizo a través del canal de Mafian TV, para pronunciarse sobre la investigación que hace la PGJ de la CDMX sobre la presunta responsabilidad como el asesino de Victoria Salas.

Cabe señalar que el cuerpo de la joven de 23 años fue en el Hotel Novo Coapa, en la delegación Tlalpan en el pasado mes de septiembre.

El skater mexicano dice tener todas las pruebas ante un Ministerio Público para probar su inocencia.

Fueron palabras de Mario en una parte del video difundido a través de YouTube.

"Me llevaron a un MP, donde presenté mis pruebas, di toda la evidencia de que yo no había estado con Victoria. Lo único que sé es que Victoria se subió al carro de Arleth Duarte y se fue con su novio también, Fernando Fragoso, y de ahí yo no supe nada".