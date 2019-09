“Sin rostro, ni ojos”, así encontraron a normalista de Ayotzinapa

A poco más de cinco años que se dio la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se han revelado nuevos detalles del caso y lo que hacían los jóvenes antes de que se les perdiera el rastro en Iguala.

En una entrevista con Noticieros Televisa, la señora Afrodita Mondragón, madre de Julio César Mondragón, conocido como “El Chilango” recordó que su hijo quería ser maestro, de igual forma el joven “quería llevar la educación a los rincones de la República Mexicana”, por lo cual estudiaba para poder hacer realizar sus sueños.

“Sin rostro, ni ojos”, así encontraron a normalista de Ayotzinapa

Nunca imaginó que ese sería su último video

Curiosamente unas semanas antes de que los estudiantes desaparecieran, Julio César salió en un video, donde aparece corriendo con sus amigos, sin imaginar que ese sería el último video en el que saldría.

Su madre lo recuerda con mucha nostalgia y dolor, asegura que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que esa noche “Julio César, junto con sus compañeros, salió de las instalaciones de la normal a Iguala“.

“Sin rostro, ni ojos”, así encontraron a normalista de Ayotzinapa

Una vez en la terminal, abordaron un camión de la Empresa Line, con número económico 2012, y su hijo iba sentado sobre el tablero del camión.

Policías interceptaron a los normalistas

Cuando había a avanzado apenas 3 kilómetros, policías municipales así como miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, atacaron a los estudiantes, donde policías sicarios y un hombre de Protección civil alcanzaron a Julio y lo golpearon. La madre del joven aseguró:

“Lo subieron a la batea de la camioneta de Protección Civil; lo asesinaron, y en la forma tan vil, tan cruel, tan inhumana, le quitaron el rostro en vida, y le sacaron los ojos, más una golpiza. Aquí llegó con los pies amoratados, marcadas las botas, así como de policía”.

Imágenes ineditas de los normalistas en Ayotzinapa antes del ataque en Guerrero. En el video aparece Julio Cesar Mondrágon, el estudiante que apareció sin rostro en Iguala. Mi reporte #EnPunto con @DeniseMaerker @NTelevisa_com pic.twitter.com/4IHpU1vy4q — Marco A Coronel (@marcocoronel) 27 de septiembre de 2019

Más tarde la CNDH documentó que el joven fue encontrado sin rostro y sin ojos, además presentaba múltiples golpes y huellas de tortura, a penas a 35 centímetros de su cadáver fue encontrado su ojo, y su cuerpo presentaba múltiples fracturas en 40 de sus huesos.

Personas relacionadas con el caso ya fueron liberadas

La camioneta en la que “levantaron” a julio era una unidad que pertenecía a un elemento de la SSP de iguala, quien fue detenido en octubre del 201, pero liberado el pasado 14 de septiembre.

Te puede interesar: Caso Ayotzinapa: Libres 50 de 142 involucrados en la desaparición de los 43 normalistas

Durante la noche la Iguala no sólo desaparecieron los 43 normalistas, también murieron tres estudiantes. @marcocoronel conversó con la madre de Julio César Mondragón, quien fue brutalmente torturado #Ayotzinapa pic.twitter.com/uuE3b5CvI2 — Denise Maerker (@DeniseMaerker) 27 de septiembre de 2019

Mientras que la madre de Julio aún pide justicia, esperando que el asesinato de su hijo y la desaparición de los otros estudiantes no queden impunes.

“A mí ya me mataron a mi hijo, yo estoy consciente que no me lo van a regresar vivo, pero como mexicana es una responsabilidad como madre luchar para que no nos maten peor que perros”.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos