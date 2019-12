Sicarios matan a mesera de un bar de Tuxtepec, Oaxaca

Una mujer que trabajaba como mesera en el bar “El Crucero” del municipio de Tuxtepec, Oaxaca, fue asesinada por un grupo de sicarios al interior del establecimiento; con este homicidio suman 133 muertes violentas de mujeres ocurridas en lo que va de este 2019 en la entidad, según el reporte de organizaciones civiles y feministas oaxaqueñas.

De acuerdo con el reporte policiaco, durante los primeros minutos de este domingo 29 de diciembre, fueron notificados de un ataque a balazos en contra de una mujer al interior del bar con razón social “El Crucero”, por lo que elementos de seguridad y paramédicos se trasladaron al sitio. Ahí, encontraron a la fémina de 30 años de edad quien ya había perdido la vida debido a los múltiples disparos que recibió en su cuerpo.

Le dispararon al menos 6 balas

Clientes del bar narraron a las autoridades que un grupo de al menos tres hombres armados irrumpieron el sitio y se dirigieron directamente a la mesera y sin mediar palabra le dispararon en por lo menos seis ocasiones seguidas para después darse a la fuga con rumbo desconocido.

El establecimiento, ubicado en la prolongación de la calle Independencia, en la ciudad de Tuxtepec, fue desalojado casi de inmediato para proteger la escena del crimen y los peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca pudiera realizar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

Al concluir los peritajes se ordenó al personal del Servicio Médico Forense (Semefo) levantar y trasladar el cuerpo al anfiteatro donde se le realizará la necropsia de ley. La identidad de la víctima no fue revelada y de los agresores no se tiene más información, a pesar de que los policías municipales implementaron un operativo, no tuvieron éxito para dar con los pistoleros.

Sicarios matan a mesera de un bar de Tuxtepec, Oaxaca

Asesinan a mujer y dejan narcomensaje

La tarde de ayer sábado, en el municipio de Matías Romero Avendaño, en la región del Istmo de Tehuantepec, fue asesinada una mujer identificada como Iris Selene de 33 años de edad cuando trabajaba en una bodega de venta de materiales para la construcción.

De este hecho se supo que los sicarios le dispararon a quemarropa y antes de emprender la huida dejaron una cartulina con un mensaje escrito en el que hacían referencia a la razón de su muerte.

Te puede interesar: Sicarios matan a mujer y dejan narcomensaje en Oaxaca

Con ambos casos, se elevó a 133 el número de mujeres asesinadas en territorio oaxaqueño en lo que va del 2019, de acuerdo con el seguimiento en medios locales de comunicación que realiza la organización civil Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GES-Mujer).

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana