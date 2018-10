Sicarios matan a cuatro policías municipales

Cuatro elementos policíacos fueron asesinados en una riña contra sicarios, la esposa de Marlón Islas Dueñas uno de los policías que enfrentó el acto violentó sin importar que no llevaba las placas antibalas debajo de su chaleco.

Sin embargo fue uno de los más valientes, pues dio la vida a cambio del enfrentamiento; de acuerdo a lo que se informó fue el único elemento que repelió la agresión armada de dos grupos de sicarios, reveló la esposa.

La esposa del elemento policiaco, Marisol García Oroz, dijo que su esposo se enfrentó a los sicarios cara a cara, al sentir los primeros impactos.

De acuerdo a lo que informaron los medios locales, el acto ocurrió en avenida Serdán y calle 9, ahí fue donde el cuerpo de los policías, quedaron tendidos a una cuadra y media de la casa donde se escucharon los balazos.

“En cuánto escuché los disparos supe que era él y se lo dije a mi hijo, y él me respondió que no era su papá, pero nadie me quitó de la cabeza que era él y no me equivoqué, me lo mataron”, expresó.