Sicarios le disparan a dos niñas al no encontrar a su víctima en San Luis Potosí

Momentos de terror se vivieron en la colonia División del norte en la tercera sección de la privada Francisco Villa, donde sicarios irrumpieron en un domicilio y atacaron a menores de edad, disparándole a dos niñas.

El estado de San Luís Potosí ha tenido un severo incremento de violencia e inseguridad en los últimos meses, esto tras la llegada de nuevos grupos criminales que combaten con los cárteles por las plazas para el narcotráfico.

Asimismo muchas personas se integran a estos grupos del crimen organizado, ocasionando que sus rivales inicien las ejecuciones, situación que ocurrió durante este ataque.

Sicarios le disparan a dos niñas pequeñas

De acuerdo con los informes de las autoridades de San Luís Potosí, el grupo de sicarios que atacó el domicilio tenía como objetivo a un hombre que residía ahí, pero al no encontrarlo decidieron desquitarse con los menores de edad.

Un niño pequeño fue golpeado por los sicarios, mientras que dos niñas de 9 y 11 años resultaron heridas de bala cuando los sicarios abrieron fuego dentro de la casa y los proyectiles impactaron en sus cuerpos.

El ataque ocurrió durante las primeras horas de la madrugada, por lo que las víctimas se encontraban durmiendo cuando los sicarios irrumpieron el el lugar buscando a su víctima, quien se presume está relacionado con el crimen organizado.

Sicarios ya no temen atacar a niños

Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que sicarios abren fuego contra menores de edad tras la frustración de no poder localizar a sus objetivos principales, dejando en claro que no tienen filtros para sus crímenes.

Aparentemente la intención de los sicarios no era dañar a las niñas, pues se especula que realizaron los disparos para asustarlas pero al accionar sus armas en espacios tan pequeños, las esquirlas rebotaron e impactaron en ellas.

Asimismo, las autoridades sospechan que este ataque podría estar relacionado con el hallazgo de un joven ejecutado a pocos metros del lugar, quien se encontraba amarrado y con varios disparos de similar calibre.

