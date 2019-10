Sicarios de ‘El Mencho’, líder del CJNG son entrenados por militares y marinos

El conocimiento que tienen los sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sobre las armas y las estrategias para atacar a grupos contrarios, han sido adquiridos durante los entrenamientos que grupos de ex militares y marinos dan a todos los integrantes de esta organización liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Lo anterior lo reveló un ex sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación, de nombre Francisco, uno de los que recibieron el adestramiento para ser sicario. Éste narra que a medida que avanzaban en los entrenamientos, las pruebas se hacían cada vez más insoportables dentro del campamento mexicano ubicado en Talpa de Allende, Jalisco.

En una entrevista que concedió a un medio nacional contó cómo fue ese proceso: “Un día, el jefe de plaza ordenó traer unos pollos asados: Hoy vamos a empezar una prueba de todo lo que han aprendido. Serénense, por favor. No quiero matar a nadie", le dijo un jefe de plaza.

Era mediodía, el sol caía a plomo y los obligaron a ponerse dos chamarras gruesas y a sostener el cuerno de chivo en posición de disparo durante una hora. Bajo ninguna circunstancia podían moverse.

Les acercaron los restos de los pollos asados a los pies y, al momento, las hormigas rojas comenzaron a trepar por sus piernas. “Nos empezaron a picar horrible”, recuerda Francisco.

“Yo sentí que mi pie se durmió de tantos piquetes de hormiga, pero no podía bajar el rifle. Ellos pasaban por detrás, mirándote, y te pegaban: ¡Sube más el rifle! ¿Quién te dijo que lo bajaras? Y lo pies colorados con piquetes de hormigas. Escuchas el cerrojo de su rifle que truena. Sabes que, si no lo haces, te matarán”, explicó.

Esa prueba de resistencia al dolor les serviría, según los comandantes, para prepararlos en caso de resultar heridos en un enfrentamiento. Si querían salvar la vida era fundamental, decían, apartar el dolor de su mente.

También contó que a medianoche, con temperaturas de dos o tres grados centígrados, los instructores llenaron unos tanques con agua. Los metieron dentro del tanque, en posición de disparo.

“El frío en tus pies, imagínate. Cuando salí, media hora después, me tuvieron que ayudar porque no podía poner un pie en el suelo. Yo sentía que los dedos se me iban a quebrar”.

Otras veces, los obligaban a armar y desarmar el arma con los ojos vendados. Golpeaban a quienes no lo conseguían. Francisco lo logró en 40 minutos.

“Decían: a ver tú, desármame la beretta (un arma corta usada en todo el mundo por cuerpos policiales y militares) ¿Ya están todas las piezas? Ahora, la vuelves a armar”.

Quienes realizaban estas resistencias eran, dijo, expertos en tácticas militares, desertores de fuerzas de seguridad mexicanas y extranjeras, quienes eran buscados por ‘El Mencho’ para contratarlos.

“El alto mando se había comprado a marinos de un grupo de élite. Hay navys de los Estados Unidos, hay Fuerzas Delta, hay de todo ahí”, aseguró.

