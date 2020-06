Sicarios asesinan al director de la policía de Jalostotitlán, Jalisco

La tarde del domingo, un grupo de sicarios fuertemente armados dispararon y asesinaron a Oswaldo García Vallejo director de la policía de Jalostotitlán, Jalisco, en un ataque directo registrado sobre la autopista Zapotlanejo-Guadalajara. Aún no se ha logrado identificar a los autores de dicho homicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas, a la altura del kilómetro 7 de la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, cuando el diector de la policía se encontraba afuera de una tienda de conveniencia en la estación de gasolina, en una antigua caseta de cobro.

Durante la agresión del domingo fue asesinado a balazos el comisario de Seguridad Pública y Vialidad de Jalostotitlan, Oswaldo García Vallejo, en tanto que uno de sus escoltas y dos mujeres que los acompañaban, quienes no han sido identificadas, resultaron ilesos, según los primeros informes.

Tras perpetrar la agresión, los sicarios no identificados se dieron a la fuga a bordo de una camioneta pick up blanca y un auto sedán, de los que no se tienen más detalles. Sin embargo, se ha especulado que se podría tratar de un ajuste de cuentas con el crimen organizado.

Al lugar ubicado en el kilómetro 7 de la autopista a Lagos de Moreno, a poco más de un kilómetro del entronque con la carretera libre, acudió personal ministerial de la Fiscalía Regional, así como peritos del Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses, quienes iniciaron la investigación correspondiente.

Hasta el momento la Fiscalía de Jalisco no ha informado sobre la detención de los agresores, cuya búsqueda se realizó con un amplio despliegue d cuerpos de seguridad en la zona, la cual fue apoyada con rastreo aéreo. Se espera que en las próximas horas se libere más información.

