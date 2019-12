Sicarios acribillan a automovilista frente a su esposa y bebé en Tehuacán, Puebla

Un automovilista perdió la vida luego de que un grupo de sicarios lo atacara a balazos cuando viajaba a bordo de un automóvil acompañado por su esposa y su bebé; los pistoleros le dispararon en por lo menos diez ocasiones antes de emprender la huida con rumbo desconocido.

Ocurrió en Tehuacán

Autoridades locales dieron a conocer que el homicidio se perpetró durante la madrugada del domingo en la calle 25 Oriente, entre 17 Sur y Avenida Juventud, en el municipio de Tehuacán, Puebla, hasta donde se trasladaron elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia.

Paramédicos valoraron a las víctimas, detectando se únicamente el hombre presentaba lesiones producidas por balas, mismas que le habrían costado la vida de manera fulminante, mientras que la mujer el bebé presentaban lesiones leves por lo que fueron atendidos y trasladados a un hospital cercano para su atención médica.

Lo persiguieron hasta matar

De acuerdo con la declaración de la pareja de la víctima mortal, los sicarios los comenzaron a seguir desde unas calles antes, por lo que al notarlo el hombre aceleró para perderlos, pero metros más adelante fueron interceptados por los criminales que sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones y después emprendieron la huida con umbo desconocido.

Al lugar arribó peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como la recolección de evidencia para integrarlos a la carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Trascendió que el vehículo presentaba alrededor de diez impactos de bala, de los cuales unos dieron blanco en el hombre cuya identidad es desconocida.

Aunque no se ha establecido la línea de investigación, las autoridades ministeriales no descartan un ataque directo relacionado con una presunta venganza, no obstante, los hechos ya son investigados por la Fiscalía de Puebla.

