"Si no es para mí, para nadie"; Mujer celosa asesina a su novio

Miguel Ángel Suárez "Míchel", se encontraba con su novia, Ana María García, en casa de los padres de ella ubicada en el número 6 de la calle Río Sella de Lugones.

Tras una larga discusión a causa de celos que la presunta asesina tenía de la ex pareja de Suárez, en la que llegó a impedir que el fallecido abandonase el domicilio, ésta acabó apuñalándole en repetidas ocasiones.

Tras quitarle la vida, la mujer que se confesó autora de los hechos se dirigió al dormitorio de sus padres para advertirles de lo ocurrido:

"He matado a Míchel. Si no es para mí, no es para nadie".