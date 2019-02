"Si haces caso no van a valer madre"; Amenazan de muerte a AMLO con narcomanta

El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas informó que, la mañana del pasado 31 de enero apareció en un puente conocido como Mazda en la refinería de Salamanca, en Guanajuato, una manta con un mensaje hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La manta estaba dirigida a quien está realizando está lucha contra el huachicol (…) consideramos que son acciones sembradas y no amenazas (…) es un asunto que tiene que ver con los operativos y con el combate al robo de combustibles y con la disputa que hay entre los cárteles”, aseguró.

"Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos", se podía leer en dicho mensaje.

Según se leía en la narcomanta, El Marro fue quien firmó el mensaje y también le dijo a AMLO que ‘le dejaba un regalito en su refinería, para que viera cómo se iban a poner las cosas’, además de que amenazó al mandatario y le dijo que si no soltaba a la gente que se llevó de su organización, ‘iban a valer madre’.

"Si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias”.

Además se encontró un vehículo en las cercanías de la refínería de Salamanca. Contenía un aparente dispositivo explosivo que resultó falso y apareció una manta supuestamente firmada por un líder de cártel que está vinculado al huachicol”.

El Marro es el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y opera en Guanajuato; incluso, la semana pasada organizó bloqueos para impedir el paso de los militares que combatirán el robo del huachicol.

El vocero presidencial aseguró que las autoridades ya se encuentran analizando la narcomanta y que proporcionarán la seguridad correspondiente a AMLO para evitar algún atentado.