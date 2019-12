Semidesnudo y con golpes abandonan cadáver de un hombre en Edomex

Semidesnudo y con golpes abandonan cadáver de hombre en Edomex

Semidesnudo, signos de violencia y múltiples golpes en el cuerpo, fue encontrado un cadáver en la delegación Las Trojes, del municipio de Calimaya, Estado de México.

De manera extraoficial se indicó que el cadáver del hombre fue encontrado por vecinos de la comunidad que realizaban sus labores diaria, quienes se percataron del cuerpo que ya hacía sin vida en Edomex.

Vecinos de Edomex hicieron el hallazgo

Tras el aterrador descubrimiento pobladores dieron aviso a las autoridades, por lo que minutos más tarde elementos policíacos se trasladaron hasta el lugar de los hechos en el lugar mencionado de Edomex.

Al llegar autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 de años de edad, quien se encontraba tirado sobre la maleza, frente una milpa, con una playera y un pantalón rotos, además el pantalón del hombre se encontraba a la altura de las rodillas, por lo que se podía ver su ropa interior.

Elementos de seguridad de Edomex solicitaron el apoyo de una ambulancia de Protección Civil y cuando paramédicos arribaron al lugar se percataron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Al certificarse la muerte policías procedieron a resguardar y proteger el lugar de los hechos.

Autoridades de Edomex se encargaron de los trámites

Más tarde personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arribó al lugar para encargarse de los trámites correspondientes, así como la recolección de evidencias y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento la identidad de la víctima es desconocida, pues no contaba con ninguna credencial que ayude a conocer su nombre, además personas que se encontraban en el lugar aseguraron que no conocen al hombre, por lo que se cree que no es vecino de la comunidad de Edomex.

Vecinos de las comunidad aseguraron que no vieron nada extraño, por lo que se cree que el hombre fue asesinado en otro lugar y unicamente fue abandonado en el sitio donde fue encontrado en Edomex.

